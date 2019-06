NatGas - Nicht mehr lange bis zum Startschuss!

Wer unsere Analyse in NatGas mitverfolgt, weiß das wir unseren Zielbereich (blaue Box im Chart) bereits vor 5 Monaten gesetzt hatten. Viele Analysten hielten ein eintauchen in diesen für unrealistisch, da der Markt „nicht so weit fallen wird“. Seit 2 Wochen ist diese Prognose de facto eingetroffen.

Nach dem Anlaufen des hinterlegten Zielbereiches in NatGas stabilisiert sich der Markt über der 78.6%-Extension bei $2.292 verlaufend und kann dem imminenten Abverkauf Einhalt gewähren. Um hier allerdings einen Boden zu bestätigen, wollen wir den Markt im ersten Schritt bekanntlich über $2.53 und letztlich über $2.869 sehen. Bis es soweit ist, muss mit einem tieferen Eindringen in den Zielbereich gerechnet werden, bevor der Markt seinen Boden ausbaut. Primärerwartung bleibt weiterhin, dass NatGas hier sein Ziel für die Abwärtsbewegung seit dem Hoch vom November letzten Jahres ausbauen wird.

Mit einem Blick auf den zweiten Chart, auf dem wir den langfristigen Verlauf des Marktes hinterlegt haben, wird deutlich, dass wir hier im Anschluss von weitaus höheren Notierungen ausgehen. Folglich steht dem Markt nach Abarbeitung des erwarteten Tiefs zumindest eine Verdoppelung bevor!

Auch die begleitende Indikatorenlage unterstützt unsere Erwartung, dass der Markt sich auf eine Bodenbildung zubewegt. Wir warten aktuell noch ab mit einem weiteren Einstieg im Erdgas, werden dies aber an unsere Abonnenten bekannt geben sobald wir der Startschuss erkennen.