NatGas/Erdgas - Wir befinden uns im Landeanflug!

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Nachdem NatGas in der vergangenen Woche die erwartete Gegenbewegung in Welle 4 in Grün ausbauen konnte, steht der Markt nun kurz vor seinem finalen Abverkauf. Hierbei könnten im Extrem noch Notierungen im Bereich von $2.00 - $1.50 gesehen werden. Wir gehen jedoch eher davon aus das der Kurs innerhalb der nächsten 10 Cent nach unten seine Trendwende einläutet, um danach durchzustarten.

Primärerwartung bleibt somit, dass die Bären den Markt ein letztes Mal in Richtung Süden treiben werden, bevor es zu einer erneuten Aufwärtsrallye kommt, deren Ziel dann bei deutlich über $3 liegt.

Sollten die Bullen hier bereits früher als erwartet ein Tief ausbauen und im nächsten Schritt über $2.368 ausbrechen, werden wir die nächste Gegenbewegung dazu nutzen, um auf den Bullen-Zug aufzuspringen. In beiden Szenarien gehen wir somit von einem bald bevorstehenden Boden im Markt aus und werden folglich in absehbarer Zeit wieder Long-Positionierungen in NatGas hinterlegen. Noch gilt es sich jedoch noch etwas in Geduld zu üben.

Zusammengefasst konnte der Markt bisher seit den November-Hochs eine saubere Abwärtsbewegung ausbauen und befindet sich in den letzten Zügen, um diese abzuschließen. Unter $2.368 muss jedoch von einem finalen Tief im Bereich von $2.00 - $1.50 ausgegangen werden, was sich unter $2.201 bestätigt. Anschließend werden wir den Markt mit Alpha-Positionierungen wieder von der Longseite handeln und gehen im kommenden Jahresverlauf von deutlich höheren Notierungen von über $3 aus.

Die letzten Trades im NagGas konnten sich von der Rendite her, mehr als nur sehen lassen, gemessen an der kommenden Bewegung nach erfolgter Trendwende sind Sie jedoch nur die Vorspreise vor dem Hauptgang.

Letzte Trades im NatGas:



Teilverkauf zu $2.500 +17.70% Kursgewinn am 19.11.2019

Teilverkauf zu $2.880 +35.59% Kursgewinn am 05.11.2019

Teilverkauf zu $2.615 +23.12% Kursgewinn am 01.11.2019

Wir Shorten den Markt jetzt ausdrücklich nicht mehr! Da die Trendwende auch früher starten könnte. Das Geld liegt hierbei klar auf der Long Seite des Marktes.

Wenn Sie den Einstieg nicht verpassen wollen, melden Sie sich bei Deutschlands akkuratester Rohstoff Analyse an und erhalten Sie E-Mails mit den exakten Einstiegen direkt zugeschickt.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de