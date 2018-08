Naspers – spannende Alternative zu Tencent

Kennen Sie die wertvollste afrikanische Aktie? Gold, Diamanten, Öl oder vielleicht Telekommunikation? Weit gefehlt – Naspers, ein südafrikanischer Medien-Mischkonzern mit Sitz in Südafrika ist derzeit mit knapp 100 Milliarden Euro bewertet. Besonders spannend ist ein beachtlicher Anteil an Tencent. 31 Prozent hält man am chinesischen Internet-Giganten. Afrikanisch-chinesische Investionen einmal vice versa. Tencent ist wiederum mit 370 Milliarden Euro bewertet. Wer bei den Südafrikanern aus Stellenbosch – übrigens ein Traumrevier für M0untainbiker – investiert erhält also Tencent mit Abschlag plus X. Dies resultiert auch aus einer deutlich stärkeren Entwicklung der Tencent-Aktie in den letzten Jahren. Morgan Stanley bietet nun Turbos wie die WKN MF7GDX mit Hebel 6 oder das 2er-Faktorzertifikat mit WKN MF7BVU . Mehr zur Naspers. Hier finden Sie einen Beitrag des WSJ zu Naspers.