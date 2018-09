Nasdaq: Mitgehangen, mitgefangen

Nun erreichen die Unsicherheiten auch den lange Zeit dagegen immunen Nasdaq-100-Index. In den letzten Tagen zeigten sich an der US-Tech-Börse deutliche Abgaben. Ein Put-Optionsschein auf den Nasdaq 100 mit einem Basispreis bei 7800 Punkten und einer Fälligkeit im Dezember könnte von fallenden Notierungen überproportional profitieren.

Im letzten Jahr legte der US-Technologieindex Nasdaq 100 um 31 Prozent zu. Nachdem er das Jahr 2016 mit 4864 Punkten beendet hatte, kletterte er in den folgenden zwölf Monaten bis Ende 2017 auf 6396 Punkte nach oben. In diesem Jahr erreichte der Nasdaq 100 ein Hoch bei 7691 Punkten. In der Spitze ergab sich in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres also auch wieder ein Plus von 20 Prozent. Das verringerte sich in den letzten drei Tagen jedoch auf nur noch 16,5 Prozent. Der Nasdaq 100 rutschte seit diesem Hoch innerhalb von wenigen Tagen um rund 250 Zähler nach unten ab und könnte dadurch in eine größere Korrektur abrutschen, wenn weitere Verluste folgen.

Denn in den letzten Tagen nahmen die Anleger bei den Technologiewerten ihre Positionen zurück: Die Papiere der Branchengrößen wie Amazon, Apple und der Google-Holding Alphabet weiteten ihre Verluste aus. Twitter-CEO Jack Dorsey und Facebook-COO Sheryl Sandberg mussten vor dem US-Senatsausschuss wegen möglicher Einflussnahme aus dem Ausland auf ihren Netzwerken Rede und Antwort stehen. Zu Apple als möglichen Netflix-Konkurrenten äußerten sich die Analysten von Goldman Sachs positiv, wodurch auch die letzte der FAANG-Aktien nicht von negativen Nachrichten verschont blieb. Zuvor hatten Apple und Amazon die Billion-Dollar-Marke beim Marktwert geknackt.

Nach ihren Anfangsbuchstaben werden Facebook, Apple, Amazon, Netflix und die Google-Holding Alphabet gemeinsam als FAANG-Aktien bezeichnet. Durch Microsoft lässt sich diese Bezeichnung auf FAANG+M erweitern. Aufgrund ihres Gewichts kann die Gruppe den Gesamtmarkt beeinflussen. Die FAANG+M-Aktien kommen im nach Marktkapitalisierung gewichteten Nasdaq 100 auf ein Gewicht von 48 Prozent oder wiegen fast so schwer wie die anderen 95 Werte. Das bedeutet, dass sie in der Lage sind, den Nasdaq 100 zu bewegen. Und so zogen diese Schwergewichte den US-Technologieindex in den letzten Tagen nach unten. Wehe, wenn daraus eine Abwärtsspirale wird.

Denn momentan scheinen die Anleger, privat wie institutionell, pessimistischer eingestellt, was den weiteren Verlauf der Tech-Börse angeht. Konnten sie in den letzten Monaten gute Gewinne in diesem Sektor erzielen, könnten sie nun zur Mitnahme des Erreichten tendieren, bevor noch weniger davon übrigbleibt. Der Nasdaq 100 befindet sich dadurch in einer durchaus kritischen Situation. Schon jetzt notiert der Index unter dem vorherigen Rekordstand von 7511 Punkten. Unter 7440 Punkten würde der Index den seit Ende April gültigen Aufwärtstrend nach unten durchbrechen, wodurch sich die Korrekturbewegung ausweiten könnte. Ein mögliches Ziel könnte dann um 6950 Punkte bestehen.

Nasdaq 100 (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 7498 // 7511 // 7691 Unterstützungen: 7405 // 7186 // 6950

Mit einem Put-Optionsschein (WKN ST28DV) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Nasdaq-100-Index ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 7800 Punkten und einer Fälligkeit am 19.12.2018 könnte eine Rendite von 83 Prozent erzielen, wenn der Index bis zum Laufzeitende in weniger als vier Monaten bis auf 6950 Punkte fällt. Sollte er tiefer fallen oder dieses Ziel vorzeitig erreichen, könnte mit dieser spekulativen Idee auch eine höhere Rendite erzielt werden.

Zu beachten ist: Falls der Index am Bewertungstag über dem Basispreis von 7800 Punkten notiert, verfällt der Optionsschein wertlos. Ansonsten wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Verhältnis von 0,01 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, müsste der Index am Bewertungstag unter den gleichen Bedingungen um 7340 Punkte (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus dieser spekulativen Idee könnte erwogen werden, sollte der Index auf kurze Sicht über 7700 Punkte steigen und neue Hochs erreichen.

Strategie für fallende Kurse WKN: ST28DV

Typ: Put-Optionsschein akt. Kurs: 3,99 - 4,00 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 7.800,00 Punkte

Basiswert: Nasdaq 100



akt. Kurs Basiswert: 7453,00 Punkte Laufzeit: 19.12.2018

Kursziel: 7,33 Euro Omega: -13,33

Kurschance: + 83 Prozent Quelle: Börse Frankfurt

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.





Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de