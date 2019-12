Nasdaq Inc – Breakout aus massiver Base steht bevor!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Börsenbetreiber profitiert vom Aktienboom in den USA!

Symbol: NDAQ ISIN: US6311031081

Rückblick: Die Nasdaq Inc. ist der Betreiber der größten elektronischen Börse gemessen an der Anzahl gelisteter Aktiengesellschaften in den USA. Das Unternehmen entstand 2008 aus der Fusion der Nasdaq und OMX Börse und hat seinen Hauptsitz in New York City. Inzwischen gehören dem Konzern auch die Börsen in Stockholm, Helsinki, Kopenhagen sowie Riga, Tallinn und Vilnius an. In Summe sind an den Börsen der Nasdaq Inc. 3.700 Unternehmen gelistet, die gesamt eine Marktkapitalisierung von 10 Billionen USD auf die Waage bekommen. Charttechnisch befindet sich die Aktie seit Jahren in einem Aufwärtstrend und konnte seit der Finanzkrise 2009 um 600 % an Wert zulegen. Seit Anfang des Sommers befindet sich der Anteilsschein in einer großen Seitwärtskorrektur mit der oberen Rangebegrenzung im Bereich von 105 USD und auf der Unterseite 95 USD. Aktuell befinden wir uns wieder am oberen Ende der Range, im Unterschied zu den letzten Malen hält sich die Aktie dieses Mal jedoch ausgesprochen gut und konsolidiert auf sehr hohem Niveau in Form einer Bullenflagge.

Chart vom 12.12.2019 Kurs: 104,13 USD

Meinung: Der längste Bullenmarkt der Geschichte ging auch an den Börsenbetreibern nicht spurlos vorüber und brachte ihnen deutliche Zuwächse im Handelsvolumen. Nasdaq Inc. konnte außerordentlich davon profitieren und scheint im aktuellen bullischen Marktumfeld nach möglicher Beilegung von Handelsstreitigkeiten mit China weiter nach oben zu wollen. Die aktuelle bullische Konsolidierung als Flagge, der EMA 20 und der Unterstützungsbereich um 103,15 USD bilden einen guten und stabilen Boden, um den Breakout aus der großen Seitwärtsformation zu starten!

Setup: Interessierte Anleger könnten sich beim Breakout durch das Allzeithoch bei 106 USD in diese Aktie einkaufen und den Stopp Loss vorerst unter dem EMA 20 und unter dem 103 Support platzieren.

Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in NDAQ

Analyse erstellt im Auftrag von









Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht. Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere von minimum 200 Millionen USD, einem Float von über 20 Millionen USD einem Kurs über 5.00 USD mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen. Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

Vollständigen Disclaimer anzeigen