Nasdaq, Evotec, Lufthansa – unsere Investmentideen

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der Mix aus sehr starkem Euro, und einem knapp unterhalb der 13.000 schlicht teuren Markt und dem üblichen Sommerloch drücken den Dax ein gutes Stück unter sein Rekordhoch. Die Korrektur könnte in den kommenden Wochen noch weitergehen. Der deutsche Leitindex hatte binnen 15 Monaten 4.000 Punkte drauf gepackt, die erst einmal verarbeitet werden müssen.

Weder die Konjunkturlage in den USA, noch Trumps-Nicht-Reformen oder die pure Aktienbewertung wären ein zwingendes Argument für den Dax über 13.000 Zähler. Im Gegenteil – Zwischenstände im Sommer unterhalb der 12.000 sollten niemand schocken und wären aus langfristiger Perspektive nur gesund. Das Problem – speziell in den USA hat eine Korrektur noch nicht gestartet, dort müssen die Leitindizes ebenfalls ein Stück tiefer und ausatmen. Dies würde den Dax zusätzlich belasten. Die Börsenampel war an der 13.000 auf rot, nun ist sie auf gelb. Um grünes Licht zu geben ist aus antizyklischer Sicht noch ein Stück zu gehen. Am Ende ist nicht blinde Trendfolge für Investoren sinnvoll. sondern kluges Berückstichtigen von Stimmung und Psychologie. Und die Stimmung war zuletzt zu gut.

Unsere Grundausrichtung:

Beim DAX sollte maneine Zwischenerholung einplanen und daher aus mittelfristigen DAX-Short Positionen Gewinne mitnehmen. Auch ein Tausch der DAX-Puts in Produkte auf NASDAQ oder Dow Jones könnten eine gute Idee sein.

Für den Euro sind wir weiterhin short und rechnen kurzfristig mit einer Gegenbewegung der Bären. Mittelfristig dürfte der Euro weiter seitwärts über 1,10 USD tendieren.

Für Gold und Silber sind wir mittelfristig bullish, bei Öl empfehlen wir Seitwärtsprodukte nachdem unsere L0ng-Positionen zuletzt Gewinne abwarfen.

Unsere Investmentideen und Handwerkszeug:

“Euro-Short” Knock-Outs:

US-Dollar TD9WQY , Pfund (DL5V2S) und Franken (PR7HVR).

Günstig handeln können Sie diese Produkte beim Broker DEGIRO…

Produkte auf Öl,Silber und Gold:

Silber Long-Hebel 8: DR18DP

Brent Discount-Call: PB9UM2

WTI Discount-Call: PB9UM2

Brent Inliner: SC3GVY

Optionsschein-Puts auf Indizes:

DAX: CW7JNR oder XM06X1

Dow Jones: HW2DHE

NASDAQ: PR6ECY

Inline Optionsscheine:

DAX 10.200 – 13.800 : SC310U

DAX 600-13600: SC31Z9

DAX 10.400 / 14.000: SC3101

NASDAQ: HW3GTN oder SC1W4F

Inliner auf Aktien:

Thyssen: HW21RE

Evotec: HW21SZ

Lufthansa: HW3CJ6