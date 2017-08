Nasdaq, Dow, S&P – unsere Produktauswahl

Der Dow Jones steigt und steigt. Nach einer kurzen Verschnaufpause zu Beginn der letzten Handelswoche kletterte der älteste Aktienindex der Welt zuletzt auf ein neues Rekordhoch und überschritt die Marke von 21.800 Punkten. Auch wenn die Bullen gerade noch feiern, unserer Meinung nach ist der Index korrekturanfällig. Frisch in unsere-Liste haben wir den Put-Optionsscheinund den Discount Putaufgenommen. Aber auch auf den NASDAQ 100 haben wir weitere Produktideen für Sie ausgewählt.

Auch der NASDAQ 100 befindet sich weiter auf Rekordkurs und kratzt an der 6.000 Punkte Marke. Auch hier erwarten Experten aus charttechnischer Sicht eine baldige Korrektur. Wir sind auch hier im Moment short eingestellt und empfehlen beispielsweise den Discount Put PR012C. Das Papier bietet bei einem Basispreis von 6.200 Punkten und einem Floor von 6.000 eine Seitwärtsrendite von knapp 39 Prozent.

Sehr offensiv ist der Put PR0R57. Der Basispreis des Papiers liegt bei 5.300, bei einer Laufzeit bis Dezember 2017 ist das Risiko entsprechend hoch.

Weitere Anlageideen auf US-Indizes aus unserer ISIN-Liste:

Dow Jones Put – Basis 17.000 – 03.2019 DL2QXE Faktor-Zertifikate bezogen auf Dow Jones CE8SJH Dow Jones Put – Basis 21.600 – 09.2018 HW3WGD Nasdaq Pu – Basis 5.850 – 12.2017 HW2DPU S&P 500 Put – Basis 2.400 – 06.2019 DL5HLH S&P 500 Put – Basis 2.400 – 06.2018 HW2DAQ S&P 500 Put – Basis 2.450 – 12.2017 TD9YUQ S&P 500 Put – Basis 2.450 – 09.2018 GD3LSD

