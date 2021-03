Nasdaq, DOW, DAX - Der große Crash wird uns alle vernichten!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

CRASH, CRASH, CRASH!!! Die Propheten waren wir laut die letzten Tage, als der Markt etwas machte was er seit 1540 mit der Gründung der Börse von Augsburg schon immer gemacht hat.

Er korrigiert! Ja wirklich etwas unglaubliches, etwas das nur schwer greifbar ist, der Markt korrigiert nachdem er davor stark angestiegen ist. Und die Märkte welche am stärksten gestiegen sind, bauen, oh welch Wunder, danach auch stärkere Korrekturen aus. Als Beispiel dafür gilt der Nasdaq. Auch dieser sollte nach Meinung vieler Crashpropheten die letzten Tage in Flammen aufgehen.

Lassen wir die Polemik und kommen einfach zu den Fakten und Prognosen.

Wir hatten im Nasdaq eine Korrektur antizipiert, diese ist so normal und natürlich, wie das morgen die Sonne aufgeht. Dafür wurde ein gelber Zielbereich gesetzt welcher getroffen und bereits wieder nach oben verlassen wurde. Wir sind damit Long im Markt positioniert und befinden uns aktuell im Gewinn.

NASDAQ

Jetzt erwarten wir einen weiteren kleineren Rückläufer und werden diesen abermals dafür nutzen um Positionen zu hinterlegen und aufzustocken.

Im Dow Jones, hatten wir auch einen Zielbereich hinterlegt welcher mit einer massiven Impulsbewegung nach oben verlassen wurde. Dies spricht glasklar für einen Bullenmarkt, nicht für einen Bärenmarkt. Auch nicht für ein abschwächen der Bewegung.

DOW JONES

Zum DAX Index: Auch dieser Zielbereich zum Einstieg und zur Etablierung von Long Positionen wurde getroffen, auch hier ist der Markt in klar impulsiver Struktur nach Norden gestartet. Auch hier können wir weder mit Untergang noch mit einem alles vernichtenden Crash dienlich sein. Auch hier erwarten wir eine Fortsetzung der Bewegung und erreichen unserer im Chart hinterlegten Kursziele.

DAX

Wir bleiben weiter unbeirrt positiv eingestellt auf unsere Kursziele in den großen Indizes. Nicht aus Emotionen heraus, sondern aus purer Mathematik. Die Kursziele die wir antizipiert haben wurden einer nach em anderen abgearbeitet. Der Markt zeigt sich klar bullisch, Korrekturen auf dem Weg sind so normal wie das einatmen zum ausatmen gehört.

Ich wünsche Ihnen allen ein angenehmes Wochenende!

