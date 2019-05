Nasdaq: Crash-Szenario droht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

In diesem Marktausblick möchte ich mich noch einem weiteren Index, nämlich dem Nasdaq widmen. Dieser hat sich im Vergleich zu den anderen Indizes von einer ganz schwachen Seite gezeigt und leidet besonders stark unter dem Handelskrieg zwischen China und den USA.eute

Charttechnik

Im Tages-Chat notiert er bereits am entscheidenden Tief bei 7.280 Zählern, denn auch hier ist dieses Level extrem wichtig. Gelingt es den Shorties den Kurs unter diese Marke zu bugsieren, so wäre der Abwärtstrend perfekt und es dürfte weiter zügig in Richtung Unterseite gehen. Aber aufgepasst! An diesem besagten Tief könnten natürlich auch die Anleger ihre Kräfte mobilisieren, und folgerichtige eine Stabilisierung einleiten.

Trading-Idee

In der kurzfristigen Ausrichtung hat sich bereits ein Abwärtstrend etabliert. Ich favorisiere, wie sie es von mir gewohnt sind, den Einstieg tief aus der Korrektur heraus. Da allerdings ein Zwischenhoch zu erkennen ist, fängt die ideale Short-Zone im Bereich von 7.371 an. Sollte der Kurs die gewünschte Ebene erreichen, werde ich auf Schwäche warten, und versuchen mit einem engen Stopp in den Markt hineinzukommen. Der erste Teilverkauf ist bei 7.259 geplant.

Da heute die US-Börsen wegen des Feiertags geschlossen sind, empfehle ich diesen Entry erst am Dienstag in Erwägung zu ziehen.





RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.



