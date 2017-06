Nasdaq-Absturz? Was passiert in dieser Woche an der Wallstreet?

Nach dem starken Kursverlust am Freitag beruhigte sich der Nasdaq Composite Index zwar zum Handelsschluss wieder etwas, aber wie es in der nächsten Woche weitergeht ist noch nicht sicher. Wir denken, dass sich viele Anleger mal die Bewertungen angesehen haben und eventuell zum Realismus zurückgekehrt sind. Besonders stark waren die Verluste bei den ganz großen Playern. Facebook, Amazon, Alphabet, Nvidia, Apple oder auch Netflix mussten schmerzliche Kursabschläge hinnehmen, aber die hatten ja auch gerade immer neue Höchststände generiert.



Die Experten gehen nur von Gewinnmitnahmen aus, denn wirkliche Verkaufsnachrichten gab es eigentlich nicht. Wenn man nach einer „Beruhigungspille“ sucht, könnte man anführen, dass sich zum Handelsschluss schon wieder einige Käufer zeigten und man wird sehen, ob die Stimmung am Montag wieder kippt. Wir hatten ja bereits in den letzten Wochen immer wieder darauf hingewiesen, dass man die Gewinne gut absichern muss, denn eine Korrektur war und ist lange überfällig.





