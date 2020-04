Nasdaq-100 – Der letzte Handelstag vor Ostern

Die Geldschwemme in den USA nimmt Ausmaße an, die man sich vor einigen Wochen wohl gar nicht vorstellen konnte. Heute hat die US-Notenbank Fed eine Ausweitung ihrer Programme zur Unterstützung der Wirtschaft angekündigt und will 2,3 Billionen Dollar über verschiedene Kreditprogramme in die Wirtschaft pumpen. Die Fed will damit vor allem mittelständische Unternehmen sowie die Gemeinden und Bundesstaaten finanziell unterstützen. Wird es Ihnen angesichts dieser Zahlen auch schon schwindelig? Dann geht es Ihnen wie mir. Es sind unvorstellbare Summen, die hier in die Wirtschaft und letztendlich auch in die Börsen fließen. Die nächste Bubble scheint damit schon wieder vorprogrammiert.

Der Nasdaq-100® Index konnte die gute Ausgangslage am Dienstag nicht nutzen und gab die Tagesgewinne vollständig wieder ab. Die bärische Tageskerze zog aber bislang keine größeren Konsequenzen nach sich.

An den Zielen für den US-Technologieindex kann folglich festgehalten werden. Zum einen ist das ein Zwischenhoch im Tageschart bei 8.376 Punkten, zum anderen eine kleine Kurslücke im Chart bei 8.614 Punkten. Bei über 8.600 Punkten liegen auch fibonaccitechnische Ziele im Index, insofern wäre ein Gapclose dort oben durchaus harmonisch.

Neben dem Zwischentief bei 7.424 Punkten im Chart stellt nun vorrangig der Bereich um 8.000 Punkte eine wichtige Unterstützung dar. Solange diese verteidigt wird, geben die Käufer kurzfristig den Ton an im Index.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.02.2020 – 08.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2015 – 08.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HZ83UW 18,12 6.340 4,15 30.04.2020 NASDAQ-100® Index HZ83V3 16,87 6.480 4,45 30.04.2020

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HZ746G

13,41 9.700 5,73 30.06.2020 NASDAQ-100® Index HZ7UH8

5,99 8.880 13,12 30.06.2020

Investmentmöglichkeiten Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.04.2020; 15:30 Uhr Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.04.2020; 15:32 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Nasdaq-100 – Der letzte Handelstag vor Ostern erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).