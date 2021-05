Nasdaq 100 - Das ist nun entscheidend!

Der Nasdaq-100® Index schob sich an den letzten Handelstagen über den Widerstand bei 13.396 Punkten und den kurzfristigen Abwärtstrend. Im gestrigen Handel erreichte der Index bis auf wenige Punkte den Widerstand bei 13.726 Punkten.

Genau um diese Marke wird es in der laufenden Handelswoche gehen. Denn das Unterschreiten der damaligen Unterstützung bei 13.726 Punkten per Down-Gap brachte Anfang des Monats ein starkes Verkaufssignal mit sich. Sollte der Index diese Marke folglich wieder zurückerobern, wäre das Verkaufssignal neutralisiert. In diesem Szenario könnte der Nasdaq-100® wieder Ziele bei 13.880 und 14.050 Punkten erreichen.

Auf der Unterseite wirken im Falle eines Abprallers 13.545 Punkte als Untertstützung. Wiederum darunter bietet die Zone 13.396 bis 13.312 Punkte Halt. Fällt der Index dagegen wieder deutlich unter die Abwärtstrendlinie zurück, kann sich die Konsolidierung seit April zeitlich wie preislich ausdehnen, wobei eine Kurslücke bei 12.967 bis 12.929 Punkten eine Rolle spielen könnte.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.02.2021 – 24.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

K.o. Barriere in Punkten

Hebel

Letzter Bewertungstag

Nasdaq-100® Index

HR6938

21,28

11.100

5,25

31.05.2021

Nasdaq-100® Index

HR6FRY

9,27

12.575

12,07

31.05.2021



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

K.o. Barriere in Punkten

Hebel

Letzter Bewertungstag

Nasdaq-100® Index

HR6YK1

20,04

16.150

5,58

31.05.2021

Nasdaq-100® Index

HR6S5H

13,35

15.325

8,38

31.05.2021



Betrachtungszeitraum: 01.05.2016 – 24.05.2021 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Turbo Bull-Optionsscheine auf Nasdaq-100® Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 25.05.2021; 14:58 UhrTurbo Bear-Optionsscheine auf Nasdaq-100® Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 25.05.2021; 15:00 Uhr

