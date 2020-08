Nasdaq 100 – Wieder am Allzeithoch

Eine mögliche Konsolidierungsausdehnung im Nasdaq-100® Index hatte sich am Mittwoch schnell erledigt. Die Bullen legten los wie die Feuerwehr und ließen den schwachen Dienstagshandel schnell vergessen. Für neue Allzeithochs reichte es bislang dennoch nicht. Den Käufern ging am Donnerstag wenige Punkte unter der bisherigen Bestmarke bei 11.282 Punkten die Puste aus.

Dass der Nasdaq-100® gestern sämtliche Tagesgewinne wieder abgab, hat einen bärischen Touch. Neutraler formuliert benötigt der Index aber so oder so erst Kurse über 11.282 Punkte, um den übergeordneten Trend zu bestätigen. Kommt es zu neuen Hochs, lässt sich zum einen weiteres Potenzial in Richtung 11.600 Punkte ableiten und wären zum anderen Absicherungen unter dem Zwischentief bei 10.855 Punkten möglich.

Fällt das bisherige Wochentief, bieten 10.780 Punkte Halt. Unter dieser Marke könnte der Index stärker korrigieren und in Richtung 10.307 Punkte zurücksetzen.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.06.2020 – 13.08.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HZ20X0 26,92 8.025 3,52 31.08.2020 NASDAQ-100® Index HZ20Y6 18,46 9.025 5,13 31.08.2020

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HZ2UV1

2,52 11.475 37,72 31.08.2020 NASDAQ-100® Index HR032G 7,35 12.050 12,90 31.08.2020

Betrachtungszeitraum: 01.08.2015 – 13.08.2020 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Investmentmöglichkeiten Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.08.2020; 15:06 Uhr Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.08.2020; 15:08 Uhr

