Nasdaq 100 – Ein Warnschuss vor den Bug

Der Nasdaq-100® Index stieg zuletzt weiter an und erreichte, wie pärferiert, neue Allzeithochs. Gestern präsentierte sich der Index deutlich stärker als die anderen beiden, was mit starken Schwergewichten wie Alphabet oder Microsoft zu begründen ist. Das neue Allzeithoch bei 15.730 Punkten konnte der Index aber nicht halten und fiel bis zum Handelsende deutlich zurück.

Damit hat der Index die zweite bärische Tageskerze in Folge ausgebildet. Die Bullen benötigen nun einen starken Konter, andernfalls scheint der Start einer Konsolidierung in Kürze durchaus wahrscheinlich. Unterhalb von 15.700 Punkten könnte der Index 15.522 Punkte ansteuern. Doch erst wenn diese Marke bricht, droht ein größerer Umweg in Richtung 15.352 Punkte.

Auf der Oberseite wäre im Falle neuer Hochs bei 15.890 Punkten ein weiteres Kurzfristziel zu nennen. Wichtig: Indexschwergewichte wie Amazon und Apple bringen heute nach Börsenschluss Zahlen. Das Gap-Risiko ist also nicht zu unterschätzen.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.07.2021 – 27.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100® Index HR9V1N 14,45 14.000 9,31 30.11.2021 Nasdaq-100® Index HR9XHD 23,43 12.950 5,75 30.11.2021

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100® Index HR9V2V 6,06 16.350 22,10 30.11.2021 Nasdaq-100® Index HR9V3K 16,37 17.550 8,23 30.11.2021

Betrachtungszeitraum: 01.10.2016 – 27.10.2021 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Turbo Bull-Optionsscheine auf Nasdaq-100® Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 28.10.2021; 15:22 Uhr Turbo Bear-Optionsscheine auf Nasdaq-100® Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 28.10.2021; 15:24 Uhr

