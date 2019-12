Nasdaq-100 – Schnelles Comeback!

Eigentlich verlief der gestrige Handelstag an den US-Börsen absolut unspektakulär und angesichts des Fed-Leitzinsentscheids regelrecht langweilig. Nach temporärer Schwäche erholten sich die US-Indizes zum Handelsende hin wieder etwas. Auch in der Vorbörse war es heute ruhig, ehe US-Präsident Donald Trump einmal mehr eine „Twitter-Bombe“ explodieren ließ. Dieses Mal lautete die Message wie folgt: „Wir kommen einem GROßEN DEAL mit China SEHR nahe. Sie wollen es und wir auch!“ Mit „sie“ sind selbstverständlich die Chinesen gemeint. Nun kann man von solchen Wasserstandsmeldungen halten, was man möchte. Der Markt nahm die Message jedenfalls dankend an und explodierte in der Folge regelrecht.

Der Nasdaq-100® Index markiert heute auf Intraday-Basis sogar ein neues Allzeithoch. Wird der Anstieg über 8.445 Punkte auf Tagesschlusskursbasis verteidigt, ist der Weg aus charttechnischer Sicht in Richtung 8.600 Punkte frei. Klassische Widerstände existieren in diesem Fall nicht mehr.

Absicherungen, seien sie für bestehende oder neue Positionen angedacht, können nun bereits unter das Zwischentief bei 8.339 Punkten nachgezogen werden. Solange dieses Tief hält, ist der Trend im Index intakt. Die beiden beschriebenen Gaps im Chart auf der Unterseite haben bislang keine Rolle gespielt.

Man darf nun gespannt sein, was bis 15. Dezember passieren wird. Spätestens an diesem Termin, muss der US-Präsident entscheiden, ob es weitere Zölle auf US-Import geben wird oder nicht.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.09.2019 – 12.12.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2014 – 12.12.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HZ553J 12,58 7.100 6,01 31.03.2020 NASDAQ-100® Index HZ52GG 9,46 7.450 7,98 31.03.2020

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HZ53ZT

10,82 9.700 7,11 31.03.2020 NASDAQ-100® Index HZ52JC

5,93 9.150 13,06 31.03.2020

Investmentmöglichkeiten Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.12.2019; 16:52 Uhr Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.12.2019; 16:54 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

