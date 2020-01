Nasdaq-100 – Schlagen die Bären nochmal zu?

Einen sehr schwachen Wochenstart mussten gestern die US-Indizes hinnehmen, besonders der Technologiesektor und spezieller der Chipsektor wurden in die Tiefe gerissen. Der schwache Handelsstart wurde dann moderat gekauft, der Nasdaq-100® erholte sich bis an den Widerstandsbereich bei 9.000 – 9.015 Punkte. Letztlich blieb eine Seitwärtsbewegung in enger Handelsspanne übrig. Heute zeigen sich die Futures vorbörslich freundlich und kündigen eine leichte Kurserholung an.

Nach einer kleinen Erholung zu Handelsbeginn könnten die Verkäufer wieder übernehmen und eine finale Abwärtswelle zum Unterstützungskreuz bei 8.870 – 8.875 Punkten einleiten. Diese wäre ideal für ein belastbares Tief und anschließend den Start einer größeren Kurserholung. Im besten Fall startet sogar eine neue Rallybewegung zu den Hochs. Kurzfristig liegen die Handelsmarken bei rund 9.000 – 9.015 und 9.100 Punkten auf der Oberseite. Erst oberhalb von 9.100 entstehen wieder größere Impulse auf der Longseite. Geht es hingegen nachhaltig unter 8.850 Punkte, droht ein weiterer Abverkauf bis 8.680 – 8.690 Punkte.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 26.12.2019 – 24.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 – 24.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HZ553J 17,57 7.100 4,66 31.03.2020 NASDAQ-100® Index HZ52GG 14,39 7.450 5,68 31.03.2020

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HZ53ZT

6,14 9.700 13,49 31.03.2020 NASDAQ-100® Index HZ5RQG

11,77 10.320 7,00 31.03.2020

Investmentmöglichkeiten Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.01.2020; 14:51 Uhr Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.01.2020; 14:52 Uhr

