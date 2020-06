Nasdaq 100 - Nun ist der Ausbruch geschafft!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Konsolidierung unter dem Allzeithoch bei 9.737 Punkten im Nasdaq-100® Index dauerte nicht lange an. Am vergangenen Freitag sprang der Index dynamisch über diesen Widerstand und setzte die Rally eindrucksvoll fort. In den größeren Zeitebene ist der Weg gen Norden nun frei.

Anders sieht es im kurzfristigen Zeitfenster aus. Dort war am Freitag über mehrere Stunden hinweg der Deckel bei 9.845 Punkten drauf. Diese Hürde muss der Index der Technologietitel folglich im heutigen Handel überwinden, um den Trend zu bestätigen. Das nächste Ziel könnte dann 9.950 Punkte lauten. Auch wäre die 10.000-Punkte-Marke ein Ziel, welches wie ein Magnet wirken könnte.

Solange das Zwischentief bei 9.577 Punkten hält, ist der Trend der letzten Wochen intakt. Entstehen neue Hochs, können strategische Absicherungen bereits unter das Zwischentief bei 9.792 Punkten nachgezogen werden.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.05.2020 – 05.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Basiswert

WKN

Briefkurs/EUR

Basispreis/Knock-Out in Pkt.

Hebel

Finaler Bewertungstag

NASDAQ-100® Index

HZ89TM

33,28

6.040

2,61

30.06.2020

NASDAQ-100® Index

HZ89UC

28,66

6.560

3,03

30.06.2020



Basiswert

WKN

Briefkurs/EUR

Basispreis/Knock-Out in Pkt.

Hebel

Finaler Bewertungstag

NASDAQ-100® Index

HZ29HQ

12,09

11.125

7,17

30.06.2020

NASDAQ-100® Index

HZ6VCY

9,74

10.880

8,91

30.06.2020



Betrachtungszeitraum: 01.06.2015 – 05.06.2020 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Investmentmöglichkeiten Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.06.2020; 14:16 Uhr Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.06.2020; 14:18 Uhr

Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier. Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

