Nasdaq 100 – Noch ist die Range intakt

Der Nasdaq-100® Index präsentierte sich in der Vorwoche hochvolatil. Keine Partei konnte sich nachhaltig in Szene setzen, wichtige Unterstützungen wie Widerstände wurden jeweils verteidigt. Die Ausgangslage vor wichtigen Quartalszahlen einiger Schwergewichte in dieser Woche ist folglich neutral. Es bleibt folglich bei den Aussagen der letzten Chartbesprechung: Steigt der Nasdaq-100® über 14.050 Punkte an, wird das Bonusziel bei 14.385 Punkten reaktiviert. Auch wäre die mehrtägige Phase täglich wechselnder Richtungen beendet und eine neue Trendphase könnte starten.

Auf der Unterseite bleibt die Unterstützung bei 13.726 Punkten wichtig. Darunter könnte der Index die Konsolidierung zeitlich wie preislich ausdehnen, wobei 13.545 und vor allen Dingen 13.312 Punkte die nächsten Kursziele gen Süden darstellen. Knapp oberhalb der letzteren Marke verläuft derzeit der EMA50.

An dieser Stelle noch ein Hinweis auf die laufende US-Quartalsberichtssaison. In dieser Woche werden Tech-Schwergewichte wie Tesla, Apple, Facebook, Microsoft und Amazon Quartalszahlen vorlegen. Das Overnight-Gaprisiko steigt damit deutlich. Dessen sollten sich Trader bewusst sein, die Positionen gerne über mehrere Tage halten.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.02.2021 – 23.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100® Index HR6938 23,43 11.100 4,93 31.05.2021 Nasdaq-100® Index HR6FRY 11,30 12.575 10,21 31.05.2021

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100® Index HR6YK1 18,63 16.150 6,20 31.05.2021 Nasdaq-100® Index HR6S5H 11,82 15.325 9,76 31.05.2021

Betrachtungszeitraum: 01.04.2016 – 23.04.2021 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Turbo Bull-Optionsscheine auf Nasdaq-100® Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.04.2021; 15:10 Uhr Turbo Bear-Optionsscheine auf Nasdaq-100® Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.04.2021; 15:12 Uhr

