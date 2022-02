Nasdaq 100 Index X-Sequentials Trading Update 26.2.2022: Innerhalb eines starken Abwärtstrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Aufgrund der Verwerfungen innerhalb der letzten Handelswoche blieb ein Kursanstieg bis zum X-Sequentials „X“ Widerstand bei 15.965 Punkten aus und der Nasdaq 100 Index unterbot das Tief vom 24.1.2022 bei 13.724,90 Punkten bis 13.065,44 Punkten. Es ist nun ein Kursrückgang bis in die zweifache

Kurszielzone des bearishen X-Sequentials X5 Musters bei 11.910 Punkten bis 11.455 Punkten zu erwarten. Der Abwärtstrend ist so lange intakt, solange die Tagesschlusskurse unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 14.410,40 Punkten notieren, wobei an dieser Marke Widerstand gefunden werden kann. Das letztwöchige Handelssignal wurde nicht ausgelöst und ist nicht mehr gültig. Der Nasdaq 100 Index schloss am Freitag, den 25.2.2022 bei 14.189,17 Punkten.

