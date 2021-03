Nasdaq 100 – Hier muss er drüber!

Der Nasdaq-100® scheiterte in der Vorwoche am wichtigen Widerstand bei 13.312 Punkten. Es folgte eine Abwärtsbewegung, die den Index noch einmal in die Unterstützungszone um 12.760 Punkte zurückbrachte. Dort stabilisierte sich der Index und legte zu Beginn der neuen Handelswoche dynamisch zu.Im Tageschart sind nun immer mehr die Konturen einer potenziellen inversen S-K-S-Bodenformation zu erkennen. Steigt der Nasdaq-100® in den kommenden Tagen über die Nackenlinie der Formation bei 13.312 Punkten an und etabliert sich auf diesem Niveau, wäre ein Kaufsignal aktiviert. Dieses würde zunächst Potenzial bis auf 13.545 Punkte eröffnen. Erreicht der Index dieses Kurslevel, wäre ein Gap im Chart geschlossen und dieser bereinigt. Geht es weiter nach oben, wartet in Form des Allzeithochs bei 13.880 Punkten das nächste Ziel.

Bricht dagegen die Unterstützung bei 12.758 Punkten, minimieren sich die Chancen auf eine Trendwende im Chart. Denkbar wäre in diesem Fall ein nochmaliger Test der Unterstützung bei 12.440 Punkten bis hin zu einer Ausbildung eines zweiten Standbeins im Bereich von 12.208 Punkten.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 07.12.2020 – 23.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag Nasdaq®100 Index HR37H9 5,50 10.250 14.250 17.06.2021 Nasdaq®100 Index HR0WMA 7,47 8.000 14.500 17.06.2021

Betrachtungszeitraum: 01.03.2016 – 23.03.2021 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Inline-Optionsscheine auf Nasdaq®100 Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 23.03.2021; 14:34 Uhr

