Nasdaq-100 – Heute Abend ist es soweit!

Um 17:30 Uhr unserer Zeit soll der mit Spannung erwartete Phase-I-Deal zwischen den USA und China unterzeichnet werden. Im Vorfeld sickerte bislang nur wenig durch. Gestern berichteten Medien, die Zölle würden in jedem Fall, Unterzeichnung hin oder her, bis zur Wahl im November aufrecht erhalten werden. China werde wohl mehr Agrarprodukte, Fertigwaren und Rohstoffe ordern. Am Abend sind wir schlauer. Im Vorfeld notieren die US-Indizes im Bereich ihrer Allzeithochs.

Der Nasdaq-100® bestätigte im gestrigen Handel die Marke von 9.025 Punkten wiederholt als Unterstützung und erhält sich somit die Chance, die Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Der nächste Zielbereich im Chart notiert um 9.200 Punkte. Klassische Widerstände gibt es aufgrund der nahezu täglich auftretenden Rekordstände aber eh nicht mehr.

Rücksetzer auf 9.025 Punkte bieten Einstiegschancen, allerdings nur aus kurzfristiger Sicht. Bricht diese Marke, dürfte der Index das Zwischentief bei 8.951 Punkten ansteuern. Erst darunter werden deutlichere Abgaben in Richtung 8.872 Punkte wahrscheinlich. Oberhalb von 8.672 Punkten ist der mittelfristige Aufwärtstrend intakt.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 07.11.2019 – 15.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 – 15.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

