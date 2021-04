Nasdaq 100 – Fast am Ziel

Der Nasdaq-100® Index verhielt sich in der Vorwoche wie im Lehrbuch. Nach einem Pullback auf die Marke von 13.545 Punkten folgten weitere Hochs im Index. Der Aufwärtstrend wurde dadurch untermauert. Das Allzeithoch bei 13.880 Punkten ist mit der Entwicklung in den vergangenen Tagen bereits in Reichweite. Spätestens dort bieten sich für Kurzfrist-Trader Gewinnmitnahmen an. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist nach dem beeindruckenden Lauf inzwischen ungünstig geworden, selbst wenn der Index im Falle neuer Hochs noch Potenzial in den Bereich um 14.000 Punkte besitzt.

Alternativ können auch Stopps nachgezogen werden. Unter 13.545 Punkten (Schlusskursbasis) dürfte es schwieriger werden für die Bullen und der Nasdaq-100® könnte tiefer konsolidieren. Dabei dient der ehemals zentrale Widerstand bei 13.312 Punkten nun als wichtige Unterstützung. Solange diese gehalten werden kann, ist die Bodenbildung seit Ende Februar abgeschlossen und aktiv.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.02.2021 – 09.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100® Index HR589X 23,39 11.025 4,95 30.04.2021 Nasdaq-100® Index HR50RC 13,98 12.150 8,29 30.04.2021

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100® Index HR5099 9,91 14.975 11,70 30.04.2021 Nasdaq-100® Index HR5E28 15,14 15.600 7,66 30.04.2021

Betrachtungszeitraum: 01.04.2016 – 09.04.2021 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Turbo Bull-Optionsscheine auf Nasdaq-100® Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 12.04.2021; 14:34 Uhr Turbo Bear-Optionsscheine auf Nasdaq-100® Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 12.04.2021; 14:36 Uhr

