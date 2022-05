Nasdaq 100 – Die 13.000-Punkte-Marke ist Geschichte

Der Nasdaq-100® Index machte am vergangenen Freitag das, was man aus Sicht der Käufer als „Worst Case“ bezeichnen kann und muss. Der Index schloss in der Nähe des Tages-, Wochen-, Monats- und zugleich Jahrestiefs. Dabei wurde die 13.000-Punkte-Marke signifikant gerissen.

Der Wochenstart wird daher schwierig. Weitere Tiefs sollten eingeplant werden. Dabei dienen die nächsten Horizontalen bei 12.760 und 12.628 Punkten als potenzielle Reversalmarken. Von dort aus könnte der Index sich wieder erholen. Bleibt der Verkaufsdruck dagegen hoch, drohen unterhalb von 12.628 Punkten Abgaben in Richtung 12.439 bis 12.208 Punkte.

Auf der Oberseite wirken 13.002 bis 13.065 Punkte nun als massive Widerstandszone. Wiederum darüber richtet sich der Fokus auf die Marke von 13.240 Punkten, die in den Tagen zuvor sowohl als Unterstützung als auch als Widerstand immer wieder eine große Rolle gespielt hat.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.02.2022 – 29.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100® Index HB3UVY 5,47 12.300 22,32 31.05.2022 Nasdaq-100® Index HB3UVM 10,51 11.750 11,58 31.05.2022

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100® Index HB3Y5T 33,19 16.350 3,65 31.05.2022 Nasdaq-100® Index HB3WNJ 29,78 16.000 4,03 31.05.2022

Betrachtungszeitraum: 01.04.2017 – 29.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Turbo Bull-Optionsscheine auf Nasdaq-100® Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 02.05.2022; 15:40 Uhr Turbo Bear-Optionsscheine auf Nasdaq-100® Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 02.05.2022; 15:42 Uhr

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Nasdaq 100 – Die 13.000-Punkte-Marke ist Geschichte erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).