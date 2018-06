Nasdaq100-Turbo-Calls mit 79%-Chance bei Erreichen des Allzeithochs

Laut einer im Commerzbank-Newsletter “IdeasDaily“ veröffentlichten Analyse brach der Nasdaq100-Index (ISIN: US6311011026) aus der lange beibehaltenen Handelsspanne nach oben hin aus. Hier die Analyse:

„Der Nasdaq 100 bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Ausgehend von einem im November 2008 gesehenen zyklischen Tief bei 1.019 Punkten konnte der von Technologiewerten geprägte US-Index bis auf ein am 13. März markiertes Allzeithoch bei 7.186 Punkten vorstoßen. Die an diesem Tag geformte Bearish-Engulfing-Kerze leitete eine dreiwöchige Korrekturbewegung ein. Sie ließ den Index um 12 Prozent bis auf 6.323 Punkte absacken. Dort – knapp oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie (blau) sowie des letzten Korrekturtiefs vom Februar – setzte ab Anfang April eine Erholungsbewegung ein. Seit Mitte Mai etablierte die Notierung unterhalb einer bedeutenden Widerstandszone eine seitwärts gerichtete Konsolidierung. Am Freitag gelang schließlich mit einer langen bullishen Tageskerze der Ausbruch aus der Handelsspanne auf ein 11-Wochen-Hoch bei 7.085 Punkten. Damit steht ein Wiedersehen mit dem Rekordhoch bei 7.186 Punkten zur Disposition. Zwischengeschaltet befindet sich lediglich eine Widerstandsregion bei 7.088/7.103 Punkten. Gelänge ein nachhaltiger Break über 7.186 Punkte (Tagesschlusskursbasis), würden potenzielle Ausdehnungsziele bei 7.291 Punkten und 7.421-7.516 Punkten aktiviert. Mit Blick auf die Unterseite befindet sich nun eine nächste Supportzone bei 6.967-7.008 Punkten. Deren Verletzung per Tagesschluss würde das Ausbruchssignal vom Freitag neutralisieren und die Abwärtsrisiken deutlich erhöhen. Bearishe Kurzfrist-Signale entstünden unter 6.847 Punkten sowie unter der 50-Tage-Linie bei derzeit 6.732 Punkten. Eine Machtübernahme durch die Bären im mittelfristigen Zeitfenster würde erst unterhalb der breiten Supportzone bei aktuell 6.475-6.600 Punkten sowie unterhalb der Tiefs bei 6.427 Punkten und vor allem 6.323 Punkten indiziert.“

Kann der Index wieder auf sein bei 7.186 Punkten liegendes Allzeithoch ansteigen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge ermöglichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 7.035 Punkten

Der BNP-Open End Turbo-Call auf den Nasdaq100-Index mit Basispreis bei 7.035 Punkten, BV 0,01, ISIN: DE000PP88V87, wurde bei der Indikation von 7.108 Punkten und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,169 USD mit 0,71 – 0,72 Euro gehandelt. Kann sich der Indexstand auf 7.186 Punkte erhöhen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Index nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,29 Euro (+79 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 6.931,30 Punkten

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf den Nasdaq100-Index mit Basispreis und KO-Marke bei 6.931,30 Punkten, BV 0,01 ISIN: DE000CA20KF7, wurde beim Indexstand von 7.108 Punkten mit 1,63 – 1,64 Euro taxiert. Bei einem Kursanstieg des Nasdaq100-Index auf 7.186 Punkte wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,17 Euro (+32 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Nasdaq100-Index oder von Hebelprodukten auf den Nasdaq100-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek