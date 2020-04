Nasdaq100 – Berichtssaison nimmt Fahrt auf

Der Nasdaq-100® Index beendete die Handelswoche sehr freundlich und unterstrich damit die relative Stärke der Vortage. Heute wird der Index im Bereich der jüngsten Bewegungshochs knapp unterhalb der 8.900 Punkte-Marke eröffnen.



Ausgehend von der Eröffnung ist sowohl ein direkter Durchmarsch auf der Oberseite Richtung 9.000 Punkte als auch ein Rücksetzer Richtung Schlusskursniveau vom Freitag einzuplanen. Die Quartalsberichtssaison bei den Hightech-Werten nimmt in dieser Woche richtig Fahrt auf, unter anderem berichten eBay, Amazon, Facebook, Apple und Twitter ihre Geschäftsergebnisse. Diese werden in den kommenden Handelstagen der entscheidende Impulsgeber für den Index werden, das Chartbild tritt daher aktuell etwas in den Hintergrund.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.02.2020 – 27.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2015 – 27.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HZ83UW 23,50 6.340 3,48 30.04.2020 NASDAQ-100® Index HZ83V3 20,05 6.480 3,98 30.04.2020

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HZ746G

7,96 9.700 10,30 30.06.2020 NASDAQ-100® Index HZ6VCY 18,73 10.880 4,37 30.06.2020

Investmentmöglichkeiten Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.04.2020; 14:43 Uhr Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.04.2020; 14:43 Uhr

Funktionsweisen der HVB Produkte

