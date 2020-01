NanoViricides legt 475% in nur 5 Tage zu – was nun?

Pullback Trading-Strategie

Symbol: NNVC ISIN: US6300872032

Rückblick: Der Ausbruch des tödlichen Coronavirus löst große Bewegungen bei den Biotechnologieaktien aus. Dieser Sektor zählt generell zu den volatilsten, da die Unternehmen von ihren Fortschritten bei der Entwicklung neuer medizinischer Behandlungen boomen oder pleite gehen können.

NanoViricides, Inc. ist ein nanobiopharmazeutisches Unternehmen, welches Medikamente zur Behandlung von Virusinfektionen entwickelt und vermarktet. Der Fokus liegt dabei auf die Behandlung von Gürtelrose, Windpocken und Herpes. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Erforschung und Entwicklung anderer Arzneimittelprojekte für Nanovirizide zur Behandlung verschiedener Viren und Indikationen beteiligt. Die Aktie ist im langfristigen Trend abwärtsgerichtet mit tieferen Tiefs und tieferen Hochs. Der mittelfristige Trend zeigt hingegen auf Grund der aktuell verbreitete Corona Virus in Richtung Norden. Der Hype um die Virus-Aktien steigt und somit konnte der Wert allein in den letzten 5 Tagen 475% steigen!

Meinung: Je nachdem wie lange und wie schnell sich der Virus verbreitet, ist damit zu rechnen weiteren explosiven Aktien aus dem Sektor zu sehen. Aus diesem Grund sollten wir vorbereitet sein und auf gute Setups lauern. Nach der Explosion von NNVC wird eine Korrektur immer wahrscheinlicher und wäre für mögliche Long-Setups wünschenswert.

Chart vom 27.01.2020 Kurs: 14.30 USD

Setup: Ein Setup könnte sich ergeben, wenn der Wert im Bereich 4 USD oder 6 USD korrigiert und eine Konsolidierung bildet. Aus diesen Zonen heraus könnte ein Pullback Setup entstehen was auf Grund der aktuellen Nachrichtenlage interessant wäre. Ein Stopp bei so einer Formation wäre knapp unter dem Konsolidierungsbereich und das Gewinnmitnahmeziel würde sich beim letzten Hoch von 17 USD bieten. Ebenfalls davor wären Teilverkäufe denkbar. Zu beachten wäre an der Stelle, dass dieses Setup enorm spekulativ ist und die Positionsgröße dementsprechend angepasst werden sollte.

Die Quartalszahlen des Unternehmens werden mit großer Wahrscheinlichkeit am 18. Februar bekanntgegeben. Dieses Ereignis kann zu Gaps in beiden Richtungen führen und erhöht somit das über Nacht Risiko. Aus diesem Grund ist wäre es sinnvoll um solche Ereignisse herum Gewinne mitzunehmen und keine neuen Positionen zu eröffnen.

Meine Meinung zu NNVC ist bullisch

Autor: Silviya Marinska besitzt aktuell keine Positionen in NNVC

Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.



Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht.

Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Risikohinweise: Es handelt sich bei den besprochenen Finanzinstrumenten teils um hochspekulative Veranlagungen, welche zu einem Totalverlust führen können.Frühere Wertentwicklungen. Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

