Namhafte Neuzugänge im Board von Harte Gold

Vor einigen Wochen hatte Stephen G. Roman, CEO des kanadischen Goldproduzenten Harte Gold (WKN A0J3QP / TSX HRT), seinen Rücktritt erklärt, steht dem Unternehmen derzeit aber noch als Interims-CEO vor. Damals hatte Harte erklärt, neben einem neuen CEO auch neue Board-Mitglieder suchen zu wollen, die die nächste Phase des Unternehmens, die kontinuierliche Produktionssteigerung auf der Mine Sugar Zone, unterstützen sollen.

Dabei ist Harte nun fündig geworden und kann gleich zwei prominente Neuzugänge melden! Dabei handelt es sich zum einen um Herrn James Gallagher, eine erfahrene Führungskraft aus der Bergbaubranche und ein qualifizierter Ingenieur mit einer 35-jährigen Erfolgsgeschichte in der Optimierung der Betriebsleistung, der Leitung erfolgreicher Projekte und der Beratung auf globalem Niveau. Herr Gallagher ist derzeit President und CEO von North American Palladium (WKN A14X6L), wo er seit seinem Eintritt ins Unternehmen das Senior-Managementteam wieder aufgebaut, fortschrittliche Technologien und Bergbaumethoden in der Mine Lac des Illes eingeführt und innerhalb von zwei Jahren eine betriebliche und finanzielle Wende vollzogen, die die Mine Lac des Illes zu einer der größten Untertageminen Kanadas machte.

Das gipfelte im kürzlich gemeldeten Verkauf von North American Palladium an Impala Platinum (WKN A0KFSB) für 1 Milliarde USD! Vor North American Palladium war Herr Gallagher 24 Jahre lang bei Falconbridge (später von Xstrata übernommen) in verschiedenen operativen Positionen und Projektleitungsfunktionen tätig und acht Jahre als Global Director of Mining für Hatch, das eines der größten EPCM-Teams im Bergbausektor in Nordamerika leitet. Herr Gallagher ist derzeit im Board der Ontario Mining Association.

Der zweite ebenfalls namhafte Zugang ist Herr Joseph Conway, der über 30 Jahre Erfahrung in der Geschäftsführung und in der Finanzbranche verfügt. Zuvor war Herr Conway President und CEO von Primero Mining, bevor diese Gesellschaft im Jahr 2018 von First Majestic Silver (WKN A0LHKJ) übernommen wurde. Davor war er von 2003 bis 2010 President und CEO von IAMGOLD (WKN 899657). Während dieser Zeit führte Conway IAMGOLD durch die Transformation von einem Junior-Joint-Venture-Unternehmen zu einem führenden mittelgroßen Goldproduzenten im Wert von 6 Milliarden Dollar. Während seiner Zeit in der Geschäftsführung war Herr Conway an strategischen Entwicklungen beteiligt, einschließlich Fusionen und Akquisitionen, Unternehmensumstrukturierungen und Zugang zu den Kapitalmärkten für über 1,2 Mrd. USD an Fremd- und Eigenkapital.

Nachdem das Board nun hochkarätig neu besetzt wurde, konzentriert sich Harte Gold jetzt darauf, die Suche nach einem neuen President und CEO zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Laut dem Unternehmen wurden bereits mehrere renommierte Kandidaten identifiziert, und man wird weitere Informationen bereitstellen, sobald man eine Entscheidung getroffen hat.



