Nahtloser Übergang: GGX Gold stößt neues Bohrprogramm an

Nachdem GGX Gold (TSX-V GGX / FRA: 3SR2) vor Kurzem die letzten Ergebnisse des Winterbohrprogramms 2018 vorlegte, geht es nun nahtlos weiter. Das Unternehmen kündigte soeben das Bohrprogramm für den Herbst auf dem Gold Drop-Projekt in British Columbia an.

Dabei wird sich GGX vor allem auf den goldhaltigen Erzgang COD in der Southwest Zone konzentrierten. Hier hatte das Unternehmen 2017 und 2018 hochgradige Bohrergebnisse erzielt, darunter 50,1 g/t Gold über 2,05 Meter, 54,9 g/t Gold über 1,47 Meter und 4,59 g/t Gold über 16,03 Meter.

GGX hat zudem Gold- und silberhaltige Quarzerzgänge in mehreren Bereichen des Projektgebiets nachgewiesen, in denen auch eine hochgradige Goldmineralisierung entdeckt wurde (Proben mit mehr als 1 Unze Gold pro Tonne). Darüber hinaus wurden in der Vergangenheit in den Erzgangsystemen Gold Drop, North Star, Amandy und Roderick Dhu Gold und Silber abgebaut.

Ziel des nun angelaufenen Bohrprogramms ist die genauere Erprobung der hochgradigen Abschnitte im Erzgangsystem COD, insbesondere im Bereich der Bohrlöcher COD18-45 und COD18-46 aus diesem Jahr. Bohrloch COD18-45 stieß auf 50,1 Gramm Gold pro Tonne (g/t) und 375 g/t Silber in einem Kernabschnitt von 2,05 Metern, einschließlich 167,5 g/t Gold, 1.370 g/t Silber und über 500 g/t Tellur über 0,46 Meter Kernlänge. COD18-46 durchteufte 54,9 g/t Gold und 379 g/t Silber auf einem Kernabschnitt von 1,47 Metern, einschließlich 223 g/t Gold, 1.535g/t Silber und über 500 g/t Tellur über 0,30 Meter Kernlänge.

GGX wird mit den neuen Bohrungen nun testen, ob sich die Goldvererzung unterhalb der in den oben genannten Bohrungen angetroffenen Vererzungsabschnitte in der Tiefe sowie in südliche Richtung fortsetzt.

COD18-45 und COD18-46 liegen rund 160 Meter südwestlich des Bereichs, in dem 2017 die Grabungen im Erzgang COD stattfanden, und etwa 220 Meter südwestlich von Bohrloch COD17-14, das 4,59 g/t Gold auf einem Kernabschnitt von 16,03 Metern einschließlich 10,96 g/ Gold auf 5,97 Meter Kernlänge erbrachte.

Wir sind gespannt auf die nächsten Ergebnisse und werden weiter berichten.



