Nahrung und die beste Technik der Haltbarmachung

Der Bedarf an Nahrungsmitteln steigt nicht nur wegen der wachsenden Bevölkerung auf unserem Planeten. Durch die Urbanisierung und aufgrund des steigenden Lebensstandards, besonders in den Schwellenländern, ändern sich die Ernährungsgewohnheiten. Tierische Nahrungsmittel werden vermehrt nachgefragt.

Wichtige Gesichtspunkte sind daher unter anderem nachhaltige Anbaumethoden, lokale Lebensmittel und ausreichend Dünger. Dann kommt die wichtige Frage wie lassen sich die Lebensmittel haltbar machen. Zu diesem Thema hat das Technologieunternehmen EnWave Corporation eine innovative Methode (Radiant Energy Vacuum, „REV™“) zur Dehydrierung organischer Materialien entwickelt.

Die Lebensmittel- und auch die Pharmabranche nutzt EnWaves Technologie und EnWave erhält Lizenzgebührenzahlungen. Zu den berühmten Kunden der Gesellschaft, die beständig mehr werden, zählen beispielsweise Kellogg's, Bonduelle oder der Merck-Konzern aus der Pharmabranche.

Kürzlich berichtete EnWave, dass es 43 neu ausgestellte Patente erhalten hat. Die von EnWave entwickelten REV™-Maschinen werden immer mehr geordert, jüngst von Agricola Industrial La Lydia, einem globalen Marktführer bei der Herstellung und beim Export von Ananas.

Auch in Australasien konnten jetzt Verträge geschlossen werden, nämlich mit Ashgrove Cheese Pty Ltd, einem australischen Verarbeiter von Molkereiprodukten. EnWaves Innovationen sind deshalb so gefragt, da sie günstiger und schneller sind als Gefriertrocknung und eine höhere Produktqualität hervorbringen als andere Methoden.

