Nächster Ölcrash kommt – bestimmt…?

“Die USA “fracken”, was der Schiefer hergibt…” analysiert Diana Dittmer von n-tv in ihrem Beitrag den wir gerne verlinken. Der Ölpreis steht weiter unter Druck. Wir hatten dies bereits letzte Woche inkurz thematisiert und empfehlen interessierten Anlegern in der aktuellen Situation antizyklisch zu agieren und Produkte mit Seitwärtsrendite ins Depot zu nehmen. Es dürfte in den nächsten Monaten weiter volatil zugehen…

Rückschläge bei Brent und WTI sind die richtigen Einstiegszeitpunkte. Wir rechnen nämlich nicht mit dem nächsten großen Ölcrash und empfehlen daher den Inliner SC3GVY mit genügend Luft auf beiden Seiten. Wer nach Rückschlägen offensiver einsteigen will , greift zum Discount-Call PB9UM2 oder PB9UJ6. Der Inliner SC1R3F bietet bis März 2018 eine sehr hohe Rendite von 61 Prozent, allerdings ist der Abstand zur unteren Barriere etwas geringer. Warum das Öl im Moment trotz guter wirtschaftlicher Entwicklungen auf dem Weltmarkt so günstig ist und nur knapp halb so viel kostet wie vor drei Jahren, lesen Sie bei NTV. Dort finden Sie auch unseren Beitrag zu einem “Rohstoff” der virtuell geschröpft wird – dem Bitcoin. Für DIE WELT hat Holger Zschäpitz aufgeschrieben, warum bei Öl derzeit Marktmechanismen nicht mehr wirken. Seinen Beitrag finden Sie hier.

Chartquelle: Börse München