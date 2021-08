Nächster Impfstoff aus Frankreich?

1. Valneva (WKN A3CPD1)

Für sehr viele Orders sorgen die Stuttgarter Anleger am Dienstag in der Aktie des französischen Biotechnologie-Unternehmens Valneva. Wie unlängst bekannt wurde, startete das Unternehmen mit einer neuen – bisher nucht genutzten – Impfstoff-Art gegen das Coronavirus in eine Phase-3-Studie. Anders als die bestehenden mRNA- und Vektor-Impfstoffe setzt Valneva auf einen sogenenannten Ganzvirus-Impfstoff. Die Aktie, die in den letzten drei Monaten über 100% gewinnen konnte, gewinnt heute rund 3%.





2. BioNTech (WKN A2PSR2)

Auch die Aktie des deutschen Impfstoff-Herstellers BioNTech wird in Stuttgarter rege gehandelt. Wie verschiedene Medien berichten, könnte die Wirkung des BioNTech-Vakzins deutlich schneller nachlassen als ursprünglich gehofft. BioNTech-Papiere notieren rund 1,7% leichter.



3. Deutsche Post (WKN 555200)

Unter den DAX-Spitzenreitern findet sich indes heute die Aktie der Deutschen Post wieder. Die Papiere des Logistik-Konzerns gewinnen zwischenzeitlich rund 2,6% auf über 61 Euro und markierten damit ein neues Allzeithoch.