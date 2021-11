Nächster Gold-Deal: Hochschild Mining schluckt Amarillo Gold

Weitere Suchergebnisse zu "Hochschild Mining":

Der Edelmetallproduzent Hochschild Mining (WKN A0LC38) wird den Projektentwickler Amarillo Gold (WKN A0HGAU) übernehmen und dafür 164,5 Mio. Dollar auf den Tisch legen, wie gestern bekannt wurde.



Damit zahlt der Konzern 40 Cent pro Amarillo-Aktie, was einen Aufschlag von 66% gegenüber dem gewichteten Durchschnittskurs der letzten 20 Handelstage des Papiers an der kanadischen TSX Venture entspricht (0,24 CAD).



Amarillo, das Unternehmen ist in Brasilien tätig, entwickelt das Posse-Goldprojekt auf seiner Liegenschaften Mara Rosa Property im brasilianischen Bundesstaat Goiás.



Hochschild betreibt Minen und Projekte auf dem gesamten amerikanischen Kontinent. Der Konzern wir 2021 voraussichtlich zwischen 31 und 32 Mio. Unzen Silberäquivalent fördern. Die so genannten all-in sustaining costs (AISC) werden dabei auf 13,2 USD pro Unze Silberäquivalent geschätzt.



Erst vor Kurzem war Hochschild schwer unter Druck geraten, nachdem die peruanische Premierministerin Mirtha Vasquez ankündigte, vier Minen in der Andenregion Ayacucho keine Fristverlängerung zu gewähren und deren Schließung einzuleiten – auf Grund angeblicher Umweltverfehlungen. Zwei dieser vier Minen befinden sich im Besitz von Hochschild Mining.



