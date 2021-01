Nächster Deal für Plug Power

1. TUI (WKN TUAG10)

Wie bereits an den vergangenen Handelstagen sind auch heute die TUI-Bezugsrechte die meistgehandelten Papiere auf dem Stuttgarter Börsenparkett. Die Papiere können zur Wochenmitte immerhin gut 3% zulegen. Alles Wissenswerte zu den TUI-Bezugsrechten erfahren Sie in unserem neuen Video auf YouTube.



2. Clean Power Capital (WKN: A2QG78)

Ihren fulminanten Aufwärtstrend von gestern setzt die Aktie von Clean Power Capital auch heute fort. Unter hohen Umsätzen in Stuttgart kann das Papier um über 35% zulegen. Die Aktie des vermeintlichen Klima-Profiteurs der neuen US-Administration konnte alleine im letzten Monat um 300% zulegen.



3. Plug Power (WKN: A1JA81)

Auch die Wasserstoff-Aktie Plug Power ist unter Stuttgarter Anlegern gefragt. Gestern konnte das amerikanische Unternehmen einen weiteren Deal mit dem französischen Autobauer Renault unter Dach und Fach bringen. Nach der Kooperation mit der südkoreanischen SK Group ist es für Plug bereits der zweite große Deal innerhalb kürzester Zeit. Anlegern scheint das zu gefallen: Die Aktie ist auf Monatssicht über 150% im Plus.