Nächste Runde im Handelskonflikt

Freuten sich die Anleger rund um den Globus zum Wochenstart noch über die Annäherung von Trump und Xi am Rande des G20 Gipfels in Japan, so droht nun wieder Ungemach. Im Streit um Subventionen für die Flugzeugbranche drohen die USA mit Strafzöllen auf europäische Produkte.Bereits seit 15 Jahren streiten Washington und Brüssel wegen der jeweiligen Subventionen für die Flugzeugbauer Boeing und Airbus und bezichtigen diese als illegal. Nun hat das Büro von US-Handelsvertreter Robert Lighthizer am Montag eine Liste mit EU-Produkten mit einem Handelsvolumen von vier Milliarden Dollar vorgelegt, die mit zusätzlichen Zöllen belegt werden könnten. Auf der Liste finden sich u.a. Käse, Wurst, Nudeln, Oliven und Whisky.Nach dem Kursanstieg verläuft der Handel am Dienstag bislang in ruhigen Bahnen. Der DAX notiert bei 12.530 Punkten kaum verändert. Am Montag hatte das Ende der Eiszeit zwischen Trump und Xi das deutsche Aktienbarometer in den ersten Handelsminuten bis auf 12.619 Zähler anstiegen lassen – ein neues Jahreshoch. In Asien fehlten am Morgen auch die Anschlusskäufer und der Nikkei legte nur wenige Punkte zu. Mit Blick auf die US-Futures ist auch am US-Markt aktuell keine große Veränderung zu erwarten.Nach dem gestrigen Kursrutsch verteuert sich die Feinunze Gold am Dienstag auf 1.392 US-Dollar. Die Opec hat sich nun offiziell auf eine Verlängerung der Produktionskürzungen um neun Monate bis ins erste Quartal 2020 verständigt. Dies sorgt für Rückenwind beim schwarzen Gold: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil kostet 64,92 US-Dollar. Die US-Sorte WTI notiert knapp unter der Marke von 60 US-Dollar.Gut ein Prozent verliert die adidas-Aktie am Dienstagvormittag nach einer Herabstufung. Die britische Investmentbank HSBC hat Adidas von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 255 auf 300 Euro angehoben. Mit Blick auf die von Rekord zu Rekord eilenden Aktien und eine "euphorische Anlegerschaft" sieht Analyst Erwan Rambourg in seiner Studie für den Sportartikelhersteller kaum noch positives Überraschungspotenzial.Die Aktie der Deutschen Bank konnte am Dienstag zunächst weiter zulegen, bevor sie die Gewinne wieder abgab. In den vergangenen Tagen hatten die Umbaupläne und Spekulationen über den Abbau von 20.000 Arbeitsplätzen Rückenwind verliehen. Nun berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber, dass die Bank mit der Europäischen Zentralbank und der BaFiin über eine niedrigere Kernkapitalquote diskutiere um den Umbau zu finanzieren.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.