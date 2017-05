Nachzügler liefern Renditechancen

Discount-Calls und Discountzertifikate – WKNsundsowieundauf K+S und Nordex sind unsere Favoriten gegenwärtig und die Analysten machen Hoffnung. Immerhin. Die Commerzbank hat K+S anlässlich des Produktionsstarts der Kalimine in Kanada auf “Buy” mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Förderbeginn in Kanada dürfte dazu beitragen, dass der Düngemittelkonzern aus eigener Kraft im zweiten Halbjahr die Kehrtwende einleite, schrieb Analyst Michael Schäfer. Für Nordex gilt, dass der Windkraftanlagenhersteller schwach ins Jahr gestartet sein dürfte, schrieb Analyst Arash Roshan Zamir von Warburg. Die Jahresziele sind aber drin. Relativ stark waren beide Aktien zuletzt nicht, dafür volatil. Dies belohnt die Rendite in den Produkten. Wir schauen uns Nordex und K+S am Montag im Webinar an –. Unsere Relative-Stärke

Blicken wir auf den DAX. Vor der Wahl am Sonntag ist die Stimmung am Aktienmarkt gut. Wir haben in unserem Depot Volastrategie alle Positionen geschlossen und stehen an der Seitenlinie. Wir gehen davon aus, dass ein Großteil oder sogar der komplette Effekt der Macron-Rally eingepreist ist, weshalb es sich aus Chance-Risiko Sicht nicht lohnt, weiter im Markt zu bleiben. Wir werden am Wochenende weitere Absicherungsmöglichkeiten sowie Investments mit Seitwärtsrendite vorstellen. Zum Beispiel mit dem PUT CE40E5 oder CN7YZZ aus unserer ISIN-Liste.

Beachten Sie auch die Aufzeichnung der Finanzmarktrunde…

Unsere Chartanalyse:

Nur selten lässt sich das Verhalten des Deutschen Aktienindex mit einer vergleichbar hohen Trefferquote vorhersagen, wie am Ende einer starken Handelswoche. Wer um den regelmäßig auftretenden Ausverkauf vor dem Wochenende weiß, kann sich frühzeitig auf der richtigen Seite positionieren und daran verdienen.

In gut vier von fünf Fällen sinken die Kurse am Freitag, wenn der Markt im bisherigen Wochenverlauf zugelegt hat. Kommt dazu noch eine Überhitzung des Index, die ihn ohnehin anfälliger für Korrekturen macht, steigt dieses Risiko weiter. Bereits in der Vorwoche wurde der DAX immer schwächer, je näher das Wochenende rückte (rote Markierung), das ist gut im Kerzenchart zu sehen, der die Handelsspanne eines jeden Tages abbildet.

Es besteht auch kein Zweifel daran, dass der Markt heiß gelaufen ist: Die Kurse sind am Donnerstag sogar leicht über den Aufwärtstrendkanal ausgebrochen (orange), der Tempo und Richtung seit Februar angibt. Aus dieser Perspektive sind auch die ersten Korrekturziele auf der Unterseite erkennbar, sie liegen bei den gehäuft auftretenden Wendepunkten um 12.460/12.500 und 12.375/90 Punkten.

Selbst im Tageschart ist erkennbar, dass der Index am oberen Rand eines Aufwärtstrends verläuft. Dazu kommt, dass die Kurse bereits drei Prozent über ihrem Monatsmittel verlaufen (blaue Kurve). Werte bis fünf Prozent sind zwar möglich, doch viele kleinere Korrekturen begannen auch schon auf dem aktuellen Überhitzungsniveau. Anleger mit sehr kurzfristigem Zeithorizont können daher aktuell mit einer guten Trefferquote auf leichte Gewinnmitnahmen wetten. Geeignete Produkte zeigen wir wie immer unterhalb der Analyse.