Nachhaltigkeit – wichtig auch im Bergbau

Nachhaltigkeit ist ebenso wie Klimafreundlichkeit ein wichtiger Bestandteil der Welt geworden, etwa durch das Thema Elektromobilität





Ein Beispiel für klimafreundliches Bauen kann auf der Expo in Dubai gerade besichtigt werden. Der 33 Meter hohe Länderpavillon von Marokko ist aus Stampflehm gefertigt. Und zwar nach uralter Technik und mit Rohstoffen, die rund um das Expo-Gelände gefunden wurden. Heute engagieren sich viele Bergbauunternehmen für eine nachhaltige Zukunft. Eine gesunde Umwelt, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Wohlstand sind angestrebte Ziele von Bergbaugesellschaften. Verantwortungsvolles Produzieren ist heute wichtiger denn je. Damit wird auch Mehrwert für die Anteilseigner geschaffen.





Oft wurde Bergbau früher, gerade auch von illegalen Rohstoffsuchern, zu Lasten der Umwelt betrieben. Der Bergbau ist meist wasserintensiv und kann das Grundwasser belasten. Betroffen sind dabei oft Entwicklungsländer, die häufig über einen Rohstoffreichtum verfügen, die Rohstoffe dagegen kaum selbst verwerten. Die Republik Kongo etwa gehört zu den rohstoffreichsten Gebieten der Erde und besitzt vor allem das Batteriemetall Kobalt. Nachhaltigkeit, umwelt- und sozialverträgliches Engagement stehen hier nicht unbedingt im Fokus. In der Nähe von Kobaltminen sind vielfach Wasser und Boden verseucht.





Um so erfreulicher, wenn der gefragte Akku-Rohstoff Kobalt, so wie bei der Canada Nickel Company aus Kanada kommt. Hauptprojekt ist das Nickel-Kobalt-Projekt Crawford in Ontario. Auch Mawson Gold besitzt nicht nur Goldliegenschaften in Australien, sondern auch das Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland. Mawson Gold hat kürzlich die erste Umwelt- und Sozialgovernance-Beurteilung veröffentlicht, welche aufzeigt, dass das Unternehmen jetzt und auch langfristig nachhaltig wirtschaftet.





