Nachhaltigkeit klar im Trend

Angebot und Nachfrage nach nachhaltigen Finanzprodukten nehmen weiterhin in bemerkenswerter Weise zu. Dabei ist es für Private in Deutschland nicht immer ganz einfach, die für sie jeweils passenden Produkte zu finden. Den Ergebnissen der monatlichen Trendumfrage des Deutschen Derivate Verbands (DDV) zufolge, scheint eben dies den allermeisten jedoch gut zu gelingen. Zumindest gaben 72,7 Prozent der 2.154 Teilnehmenden an, dass sie durchaus in der Lage sind, ein nachhaltiges Finanzprodukt eigenständig auszusuchen. Lediglich fünf Prozent gaben an, dass sie Beratung in Anspruch nehmen. Überraschend hingegen ist der hohe Anteil derjenigen – 22,3 Prozent -, die sich weiterhin gar nicht für nachhaltige Produkte interessieren.

„Wer auf Finanzportalen an unserer monatlichen Trendumfrage teilnimmt, ist in aller Regel gut informiert und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Aufbau und der Optimierung von Wertpapiervermögen. Das spiegeln die Ergebnisse in diesem Monat besonders wieder. Sehr viele finden eigenständig passende nachhaltige Produkte, nur fünf Prozent benötigen Beratung dabei“, sagt Lars Brandau, Geschäftsführer des DDV. Der Anteil derjenigen, die sich nicht für nachhaltige Finanzprodukte interessieren, ist zwar geringer als noch im März. Dort gaben in der Trendumfrage mehr als 27 Prozent an, kein Interesse an nachhaltigen Angeboten zu haben. „Angesichts der breiten gesellschaftlichen Debatte ist der Anteil aber noch relativ hoch“, so Brandau.