Nachhaltigkeit bei den Staatsfinanzen

Jens Teutrine hat im Streitgespräch auf WDR 5 mit der Vorsitzenden der Grünen Jugend, Sarah-Lee Heinrich, betont, dass Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit auch für die Staatsfinanzen gelten müssen. Die Schuldenbremse ist zu recht im Grundgesetz verankert, sie sichert Freiheitsräume zukünftiger Generationen. Der Umbau zur klimaneutralen Wirtschaft sei nicht durch schuldenfinanzierte Staatsausgaben zu schaffen, sondern müsste durch die Aktivierung des privaten Kapitals erreicht werden, meint Jens Teutrine. Über 80 Prozent der Investitionsleistung kommen in der Bundesrepublik von Privaten, diese gilt es zu entfesseln. Außerdem sind Planungssicherheit und Entbürokratisierung entscheidende Punkte, um wirtschaftliche Dynamiken zu entfesseln. Jens Teutrine sagte im WDR 5-Streitgespräch: „Die Ampelkoalition sollte Politik nicht für eine Legislaturperiode machen, sondern in Jahrzehnten denken. Und dazu gehört auch im europäischen Kontext ein Vorbild zu sein und sich am Grundsatz zu orientieren, nicht mehr Geld auszugeben als man einnimmt.“

