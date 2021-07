Nachhaltiger Lebensmittelindustrie steht mit Eat Just ein Drei-Milliarden Dollar-IPO ins Haus,,

Bhushan zufolge habe Eat Just die Branche mit „JUST Egg“, einer Ei-Alternative auf Pflanzenbasis aufgemischt. Das Unternehmen sei derzeit in China aktiv und liefere JUST Egg an die chinesische Fast-Food-Kette Dicots aus, die europäische Markteinführung werde noch in diesem Jahr erwartet. Die Ankündigung des Börsengangs von Eat Just folge eine früheren Finanzierungsrunde in Höhe von 170 Millionen Dollar, die auf den Ausbau der zellbasierten Fleischsparte des Unternehmens, GOOD MEAT ausgerichtet war. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen als weltweit erstes Unternehmen zellkultiviertes Fleisch im Stadtstaat Singapur, in dem fortschrittliche Regulierungen bezüglich zellbasierten Proteinen existiere, verkauft. Das in San Francisco ansässige Unternehmen wolle sich nun an der Spitze der zellbasierten Fleischrevolution etablieren.

"Diese Nachricht bestätigt unsere Investitionsthese in Bezug auf die Chancen im Bereich der neuartigen und nachhaltigen Lebensmittel", sagt Rahul Bhushan. "Neuartige Fleischalternativen sind ein wichtiger Schwerpunkt für uns hier bei Rize ETF."

Das „neue Fleisch“ kommt aus Tierzellkulturen

Im Gegensatz zu Unternehmen wie Beyond Meat Inc. ("Beyond Meat") und Impossible Foods Inc. ("Impossible Foods"), die sich auf pflanzliches Fleisch konzentrieren, setzt Eat Just auf zellbasiertes Fleisch. Dieses wird mit Hilfe der sogenannten Tierzellkulturtechnologie hergestellt, bei der tierische Zellen mittels einer Kombination aus Biotechnologie, Tissue Engineering, Molekularbiologie und synthetischen Verfahren erzeugt wird. Zellbasiertes Fleisch wird es auch als im Labor gezüchtetes Fleisch, kultiviertes Fleisch oder sogar als „Clean Meat“ (Sauberes Fleisch) bezeichnet, da bei der Herstellung keine Tiere zu Schaden kommen. Fleischverzehr und, gewohntes Kochen und Grillen ohne ökologische Bedenken - zellbasiertes Fleisch könnte das auch für Liebhaber traditioneller Fleischgerichte möglich machen und zugleich den Ausbau zellbasierter, nachhaltiger Landwirtschaft vorantreiben.











Über Rize ETF

2019 gegründet legt Rize ETF als erster europäischer Emittent ausschließlich thematische ETFs auf. Das Gründer-Team Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard vereint mehr als 35 Jahre Erfahrung und leistete schon früh gemeinsam Pionierarbeit im Bereich themenbasierter ETFs. Unter anderem brachte das Team die ersten ETFs für Robotik, Cybersicherheit und Batterie-Technologie auf den europäischen Markt. 2020 lancierte Rize ETF mehrere Anlagethemen. Die Anlagestrategien der jeweiligen ETFs werden in Zusammenarbeit mit Researchhäusern und Indexanbietern entwickelt. Inzwischen managt Rize ETF mehr als 380 Millionen US-Dollar. Rize ETF Limited ist von Aldgate Advisors Limited (Firm Reference No. 763187) bevollmächtigter Repräsentant, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, 5th Floor, 20 Fenchurch Street, London, Vereinigtes Königreich EC3M 3BY.

