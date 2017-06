Nachhaltig und bewusstes Investieren – grüne Anleihen im Fokus

Mit dem Ausscheiden der USA aus dem Pariser Klimaabkommen ist das Thema “grüne Technologien” wieder auf die Agenda gerückt, denn auch in Deutschland werden die Klimaziele verfehlt. Grüne Anleihen gelten als Trumpf im Kampf gegen den Klimawandel. Trotz des rasanten Wachstums ist der Markt allerdings weiterhin ein Nischenmarkt. In grüne Anleihen können Anleger seit neuestem ebenfalls via ETFs investieren, dennlegt nun weltweit den erstenauf. Dennoch haben grüne Investments oftmals den Ruf keine hohe Rendite abzuwerfen. Zu Recht?

Es ist fünf vor zwölf: Soll die weltweite Erderwärmung auf zwei Grad, wenn möglich sogar auf nur 1,5 Grad begrenzt werden, ist schnelles Handeln erforderlich – und eine Menge Geld. Laut den Vereinten Nationen werden in den nächsten 15 Jahren dafür rund 90 Billionen Dollar benötigt. Für Persönlichkeiten wie Mark Carney, dem Chef der englischen Notenbank, werden dabei sogenannte grüne Anleihen (Green Bonds) eine wichtige Rolle spielen, um zumindest einen Teil der dringend benötigten Mittel im Kampf gegen den Klimawandel einzusammeln.

Mit der Begebung grüner Anleihen beschaffen sich Emittenten Gelder für Umwelt- und Sozialprojekte, vor allem in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Wasserreinhaltung. Durch die Zweckbindung der Emissionserlöse können Anleger ihr Geld bewusst in grüne Investitionen stecken. Die Papiere wurden früher hauptsächlich von multilateralen Organisation, wie der Weltbank, oder der Europäischen Investment Bank (EIB), ausgegeben. 2016 waren allerdings Unternehmen und Banken die mit weitem Abstand größten Emittenten.

Da es keine klare Definition des Begriffs gibt, haben sich 2014 zahlreiche Emittenten auf die Green Bond Principles geeinigt. Sie sollen die Integrität und die Transparenz der Anleihen sicherstellen und regeln, was finanziert werden darf, wie die Mittel verwendet werden und wie die Emittenten darüber berichten müssen.

Die Verzinsung von grünen Anleihen ist genauso hoch oder niedrig, wie bei klassischen Anleihen, hängen die Zinsen doch von der Bonität des Emittenten ab. „Die Neuemissionsprämien von Green Bonds sind vergleichbar mit denen klassischer Anleihen. Die Unterschiede liegen im nicht-messbaren Bereich. Auch die Performance ist sehr ähnlich“, sagt Doris Kramer, Leiterin Investmentstrategien und Nachhaltigkeit bei der KfW.

Markt für Green Bonds boomt

„Obwohl Investoren für grüne Anleihen keinen Zinsaufschlag bekommen wächst der Markt rasant, weil Investoren ein steigendes Bewusstsein dafür haben, worin sie ihr Geld investieren“, sagt Chris Wigley, Fondsmanager bei der französischen Fondsgesellschaft Mirova und Spezialist für grüne Anleihen. Laut dem Branchenverband Climate Bonds Initiative (CBI) sind 2016 weltweit Papiere im Volumen von 81 Mrd. Dollar emittiert worden – das war ein Sprung um 92 Prozent.

Damit hat sich der Boom der Vorjahre nahtlos fortgesetzt. 27 Prozent des Marktvolumens entfielen auf China, womit das Land die weltweite Nummer eins war, knapp vor Europa. Für Aufsehen hatte im Februar der US-Technologiekonzern Apple gesorgt, als er einen Green Bond von 1,5 Mrd. Dollar mit einer Laufzieht von sieben Jahren begeben hatte. Zum Jahresauftakt 2017 hat sich die kräftige Expansion des weltweiten Marktes fortgesetzt, beläuft sich das Emissionsvolumen doch bereits auf 19 Mrd. Dollar seit Jahresanfang.

