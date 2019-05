Die Nachfrage steigt: Chemesis International erhöht Produktionskapazität

Die Geschäfte laufen gut in Puerto Rico. So muss man wohl die Meldung verstehen, die die kanadische Cannabisgesellschaft Chemesis International (CSE CSI / WKN A2NB26) heute Nacht veröffentlichte.

Wie das Unternehmen von CEO Edgar Montero nämlich mitteilte, hat man die Anbau- und Produktionseinrichtungen auf der Insel ausgeweitet, da ein signifikanter Anstieg der Nachfrage in der Cannabindustrie Puerto Ricos zu beobachten sei. Die dort tätige Tochtergesellschaft von Chemesis, Natural Ventures, verfügt nun über Anbaukapazitäten von mehr als 9.000 Pfund pro Jahr – in der aktuellen Entwicklungsphase. Denn das Unternehmen wird seine Anbau- und Produktionskapazitäten im Gewächshaus weiter ausbauen.

Dabei hat man sich mit einem Unternehmen namens VividGro zusammengetan, einem führenden Anbieter von Agrartechnologie für End- und kommerzielle Kunden. VividGro wird die Anbaueinrichtungen von Chemesis in Puerto Rico mit den neuesten LED-Lichtsystemen und Umweltkontrollen ausstatten. Das soll unter anderem erhebliche Einsparungen bei den Elektrizitätskosten bringen.

Darüber hinaus wird VividGro Chemesis in allen Aspekten des Ausbaus unterstützen .Das Unternehmen betrachtet VividGro als einen entscheidenden Partner, der es Chemesis ermöglichen wird, die Kosten zu senken, während man gleichzeitig die Produktion bei gleichbleibend hoher Qualität steigert.

Die Produktionsausweitungen jedenfalls sind laut Chemesis ein Resultat der steigenden Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens bei der Produktion für Fremdmarken sowie nach den Produkten von Natural Ventures. Chemesis ist auf Grund der Installation der neuen Systeme jetzt zudem in der Lage, zusätzliches Cannabis über fünf Erntezyklen pro Jahr zu produzieren.

Laut CEO Montero erlauben es die Neuerungen dem Unternehmen bereits angekündigte Aufträge zu erfüllen, die gestiegene Nachfrage nach den Produkten von Natural Ventures zu bedienen und potenziell weitere, große Aufträge zu gewinnen.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Chemesis International halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Chemesis International) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Chemesis International profitieren. GOLDINVEST Consulting wird von dieser dritten Partei für die Erstellung von Artikeln zu Chemesis International entgeltlich entlohnt, was einen weiteren Interessenkonflikt darstellt.