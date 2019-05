Die Nachfrage bestimmt das Angebot

Eine große Produktvielfalt ist Inbegriff unseres marktwirtschaftlichen Systems. Dabei regulieren das Angebot und die Nachfrage den Preis. Der Konsument entscheidet und er übt damit Einfluss darauf aus, welche Güter zu welchem Preis angeboten werden. Das gilt übertragen auch für den deutschen Zertifikatemarkt.

Wesentliche Gründe für die große Zahl strukturierter Wertpapiere sind ihre Produkteigenschaften und jeweiligen Ausstattungsmerkmale. Hierzu zählen insbesondere der Basiswert, die Marktrichtung und die Laufzeit. Der Anleger kann aus einer Fülle von Basiswerten wie deutschen und internationalen Aktien, Standard- und Spezial-Indizes, Rohstoffen und/oder Währungen auswählen. Damit lässt sich problemlos ein gelungener Mix unterschiedlicher Branchen, Regionen und Strategien abbilden. Darüber hinaus ist es dem Privatanleger möglich mit strukturierten Wertpapieren bei nahezu allen Basiswerten nicht nur auf steigende, sondern eben auch auf seitwärts tendierende oder fallende Kurse zu setzen. Speziell nach einigen doch vielversprechenden Jahren an den Börsen könnte diese Eigenschaft kurzfristig doch an Bedeutung gewinnen.

In der Summe lassen sich alle diese Merkmale beliebig miteinander kombinieren und führen so zu einer ausgesprochen großen Anzahl von Papieren. Dank der Produktvielfalt hat der Anleger die Option, ein Zertifikat zu erwerben, das exakt zu seinen Bedürfnissen passt. Auch die Tatsache, dass oft mehrere Emittenten das gleiche Produkt anbieten, wirkt sich vorteilhaft für den Anleger aus. Der Investor kann so unter verschiedenen Produkten mit identischen oder ähnlichen Ausstattungsmerkmalen das kostengünstigste auswählen. Sicherlich ist es für den Anleger auf den ersten Blick nicht ganz einfach, sich bei einer so großen Produktvielfalt zurechtzufinden. Deshalb benötigt er eine Orientierungshilfe. Hier setzt die Produktklassifizierung des DDV, die sogenannte Derivate-Liga, an. Auf einen Blick findet der geneigte Investor die zu seinem Chancen-Risiko-Profil passende Zertifikatekategorie, von kapitalgeschützt bis hin zu spekulativen Produkten.