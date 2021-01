Nachfrage nach Solar-Aktien auf Rekordhoch, Anstieg von 1.328 % innerhalb eines Jahres

Relatives Google-Suchvolumen für „Solar Aktien“ in erster Januarwoche 1.328 % über Vorjahreswert

Aktien aus Bereich Solarenergie im 12-Monats-Rückblick mit Kursanstiegen von bis zu 478 %

Im selben Zeitraum legte DAX lediglich 2,2 % an Notierung zu

2020 11,8 % mehr Stromerzeugung aus Solarenergie wie noch im Jahr zuvor

Noch größerer Anstieg bei installierten Solardächern: Plus von 25 %

In der ersten Januarwoche stieg das relative Google-Suchvolumen für das Suchbegriffspaar „Solar Aktien“ gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1.328 Prozent. Dass es die Anleger nicht bei der Informationsbeschaffung belassen, zeigt ein Blick auf die Kursentwicklung entsprechender börsennotierter Unternehmen. So stieg der Preis der Enphase Energy Aktien im 12-Monats-Rückblick um 478 Prozent, während der DAX lediglich 2,2 Prozent an Notierung zulegte. Dies geht aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor.

Nicht nur auf dem Börsenparkett wird Solar immer wichtiger. So wurde in Deutschland im Corona-Krisenjahr 2020 11,8 Prozent mehr Strom aus Solarenergie erzeugt wie im Vorjahr. Noch größer der Anstieg bei den installierten Solardächern. Im vergangenen Jahr wurden in der Bundesrepublik rund 25 Prozent mehr Solardächer installiert wie 2019.

Insgesamt beträgt der Anteil Erneuerbarer Energien an der gesamten Bruttostromerzeugung in Deutschland inzwischen knapp 46 Prozent. Noch im Jahr 2015 waren es lediglich 29 Prozent. Wie die Infografik aufzeigt, könnte der Anteil bis zum Jahr 2030 sogar auf 65 Prozent ansteigen.

„Während zahlreiche Branchen im vergangenen Jahr eklatante Einbußen in Kauf nehmen mussten, wächst die Solarindustrie im Rekordtempo“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Auch auf dem Börsenparkett wird das Thema Nachhaltigkeit zunehmend wichtiger – Aktionäre von börsennotierten Unternehmen im Bereich Solar- und Fotovoltaik konnten zuletzt ihr Kapital sogar vervielfachen“.



Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://kryptoszene.de/news/nachfrage-nach-solar-aktien-auf-rekordhoch-anstieg-von-1-328-innerhalb-eines-jahres/

Über Kryptoszene.de

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.