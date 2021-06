Die Nachfrage nach Nickel für Elektrofahrzeuge treibt die Befürchtung einer weltweiten Verknappung bis mindestens 2027 voran

• Neue Raffinerielösungen könnten auf Umweltprobleme stoßen

• Blockchain wird eine Rolle bei der Verbesserung der ESG-Bilanz spielen

In letzter Zeit gab es Hoffnungen, dass die prognostizierte weltweite Nickelknappheit, die durch die Ausweitung der Nutzung von Elektrofahrzeugen angetrieben wird, durch neue Lieferverträge angegangen werden könnte. Allerdings könnten diese Maßnahmen auf Umweltprobleme stoßen, da sich die Aufmerksamkeit auf die Nachhaltigkeit der Beschaffung von Fahrzeugkomponenten zu richten beginnt, so die Investmentgruppe NTree International. (Bitte beachten Sie die angehängte Pressemitteilung).

Der wachsende Einsatz von Elektrofahrzeugen führt zu Bedenken, dass die Industrie mit einem Defizit von 60.000 Tonnen pro Jahr an Nickel, das bis zu 80 % der Batterien von Elektrofahrzeugen ausmacht, bis mindestens 2027 droht, wobei die Nickelnachfrage voraussichtlich von 128.000 Tonnen im Jahr 2019 auf 1,23 Millionen Tonnen im Jahr 2040 ansteigen wird.

Dies hat den Preis für LME-Nickel angekurbelt, der vom 16. Juli 2020 bis zum 26. Februar 2021* einen Anstieg von fast 40 % verzeichnete. Die Ankündigung des Edelstahlherstellers Tsingshan Holding Group Anfang des Jahres, 100.000 Tonnen Nickelmatte zu liefern, die in ein zusätzliches Angebot an Nickel in Batteriequalität umgewandelt werden können, hat jedoch zu einem Abverkauf von 12 % (vom Februar-Hoch) geführt.

Da Nickelmatte zu Nickel der Klasse I (Batteriequalität) verarbeitet werden kann, ist dies ein potenziell bahnbrechender Prozess zur Deckung des erhöhten Nickelbedarfs für EV-Batterien.

Tsingshan hat dem traditionellen Raffinierungsprozess zusätzliche Schritte hinzugefügt, um das Angebot an Rohmaterial im Klasse-1-Nickel-Produktionsprozess zu erhöhen. Während sie jedoch bewiesen haben, dass die neue Technologie finanziell rentabel sein könnte, sind die Auswirkungen auf die Umwelt fraglich und könnten bedeuten, dass Batterien, die aus einem Nickelmatte-Prozess hergestellt werden, die strengen Umweltstandards der Hersteller von Elektrofahrzeugen nicht erfüllen.

