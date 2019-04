Nabis Holdings lässt Worten Taten folgen

Die Cannabis-Investmentgesellschaft Nabis Holdings (CSE NAB / FRA 7IP) hat seit Jahresbeginn, eine ganze Reihe von Übernahmen strategisch gelegener, kommunal genehmigter Versorgungszentren für medizinisches Marihuana in den USA – vor allem Michigan - angekündigt. Jetzt hat das Unternehmen begonnen, diese Deals nach und nach auch tatsächlich umzusetzen.

Und die Kassen sind nach einer Finanzierung in Höhe von 35 Mio. CAD dafür mittlerweile gut gefüllt.

Nachdem Nabis so bereits vergangene Woche die Akquisition der Ausgabestellen in Muskegon und Bangor City abgeschlossen hatte (wir berichteten), hat man jetzt den Erwerb der Versorgungszentren in Battle Creek und Constantine, ebenfalls in Michigan, unter Dach und Fach gebracht. Das ist aber noch lange nicht das Ende, denn allein in den nächsten Wochen sollen drei weitere Versorgungszentren endgültig übernommen werden. Damit würde das Unternehmen dann wie geplant über sieben Ausgabestellen für Medizinalcannabis in Michigan verfügen!

Allein in diesem US-Bundesstaat bewertet Nabis aber bereits zehn bis 15 weitere, kommunal genehmigte Standorte, mit deren Übernahme die Gesamtpräsenz des Unternehmens im US-amerikanischen Cannabissektor erheblich gesteigert würde.

Shay Shnet, CEO und Director von Nabis, betrachtet mit den bereit gemeldeten Abschlüssen die Basis für das Unternehmen in Michigan gelegt und gefestigt. Er sieht sein Unternehmen bereits jetzt gut positioniert und zwar am „am größten für medizinischen Cannabis lizenzierten Markt der USA“!

Die Pläne des Nabis-Managements sind aber noch wesentlich ehrgeiziger, will das Unternehmen seine Aktivitäten doch aggressiv in viele weitere US-Bundesstaaten mit begrenzten Lizenzierungen ausweiten.

Schon mit den bislang angekündigten und jetzt teilweise umgesetzten Übernahmen (Michigan und Arizona) will Nabis 2019 einen Umsatz von 53 Mio. CAD und ein EBITDA von rund 17 Mio. CAD erzielen. 2020 soll dann der Umsatz bereits 170 Mio. CAD betragen und das EBITDA bei 55 Mio. CAD liegen – bei Bruttomargen von jeweils ca. 55%! So beeindruckend diese Werte aber bereits jetzt sind, so könnten die Zahlen insbesondere für 2020 noch wesentlich höher ausfallen, wenn wie geplant, weitere, neue Standorte hinzukommen und die Deals dann auch ähnlich zügig wie jetzt abgeschlossen werden.

Die Entwicklung von Nabis Holdings hängt unserer Ansicht nach nun entscheidend davon ab, dass diese großen Pläne auch erfolgreich umgesetzt werden können. Das Management muss dabei nicht nur zeigen, dass es die Akquisitionsstrategie erfolgreich umsetzen kann, sondern auch, dass man wie angekündigt mehr aus den übernommenen Verkaufsstellen herausholen kann als die Vorbesitzer allein. Die Expertise dafür ist im Management zweifellos vorhanden und ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie. Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de über die weitere Entwicklung dieses aussichtsreichen aber auch riskanten Unternehmens jedenfalls weiterhin auf dem Laufenden halten.



