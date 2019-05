Nabis Holdings: Spektakuläre Übernahme in Washington State!

Das ist ein Paukenschlag! Nabis Holdings (CSE: NAB / FRA: 71P) – noch unter Innovative Properties firmierend – gibt die nächste Übernahme viel versprechender Cannabis-Assets bekannt – diesmal in Washington State. Das Unternehmen verleibt sich nicht nur eine Extraktions- und Produktionsequipment sowie das Recht zum Leasing einer Produktionsanlage von PDT Technologies in Townsend an, sondern auch die exklusiven Lizenzrechte an einer der führenden und bekanntesten Cannabis-Marken für Washington State!

Gemäß der jetzt unterzeichneten definitiven Vereinbarung, wird Nabis nämlich die Lizenzrechte die die Produkte der Marke Chong’s Choice für Washington State übernehmen.

PDT besitzt und betreibt eine bereits etablierte Produktionsanlage, die hochgradiges Cannabiskonzentrat herstellt und Nabis plant, rund 3 Mio. USD zu investieren, um die Anlage mit hoch spezialisiertem Equipment auszuweiten. Dazu sollen zwei neue Extraktionsreihen sowie ein Extraktionsreinraum und Labor gehören, die in der Lage wären, bis zu 20.500 Kilogramm Cannabiskonzentrat pro Jahr zu produzieren. Nabis wird die Anlage dabei an einen für Washington State lizenzierten Verarbeiter weiterverpachten.

Die Marke Chong’s Choice übrigens bezieht sich auf eine Hälfte des in den USA legendären Komikerduos Cheech & Chong und ist in der Cannabisbranche sehr bekannt. Nabis geht jetzt davon aus, dass die Rechte, die man an der Marke Chong’s Choice erwirbt, es ermöglichen werden, Lizenzierungsvereinbarungen mit in Washington lizenzierten Verarbeitern abzuschließen.

Wie Shay Shnet, CEO von Nabis, ausführt, wird die Vereinbarung mit PDT die Präsenz des Unternehmens im Bundesstaat Washington „dramatisch“ ausweiten. Die Erweiterung der bestehenden Anlage auf höchstem technischem Niveau, ist Teil der aggressiven Expansionsstrategie von Nabis, die darauf abzielt, bestehende Cannabis-Assets zu übernehmen und unter Rückgriff auf die große Expertise des Nabis-Teams zu verbessern. Die Lizenzrechte an der Marke Chong’s Choice stellen zudem eine attraktive Beimischung im Portfolio des Unternehmens im Bereich Cannabisgenussmittel und Lifestyle dar.

Wie in Michigan, wo Nabis bereits stark vertreten ist, ist in Washington State der Cannabismarkt schon relativ weit entwickelt und es stehen bereits verlässliche Kennzahlen zur Verfügung, sodass Nabis hier – und in anderen, ähnlichen Bundesstaaten – weitere Investitionsmöglichkeiten prüft. Und zwar kurzfristig.

Nabis plant bereits 2019 einen Umsatz von 53 Mio. CAD und ein EBITDA von rund 17 Mio. CAD zu erreichen und diese Werte 2020 auf 170 Mio. CAD bzw. 55 Mio. CAD zu steigern. Das sind ehrgeizige Pläne, aber schon der bisherige Dealflow des Unternehmens deutete unserer Ansicht nach darauf hin, dass es gelingen könnte, diesen Sprung zu vollziehen. Wir werden das weiter genau beobachten.

Auf jeden Fall hat sich bewahrheitet, was wir vermuteten: Nach der Hauptversammlung des Unternehmens einschließlich der Zustimmung der Aktionäre zur Namensänderung von Innovative Properties in Nabis Holdings geht es wieder los mit der Akquisitionstour!







