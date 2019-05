Nabis Holdings: Deal- und Newsflow dürften wieder zunehmen

Nun ist es auch auf den ersten Blick sichtbar, dass Nabis Holdings (CSE NAB / FRA 71P) „in Cannabis macht“. Denn auf der am 3. Mai durchgeführten Hauptversammlung des Unternehmens wurde nun unter anderem auch offiziell die Namensänderung von ehemals Innovative Properties zu eben Nabis Holdings beschlossen.

Bei Nabis handelt es sich nämlich um eine kanadische Investmentgesellschaft, die in verschiedenste Assets in zahlreichen Bereichen des Cannabissektors investiert. Das Hauptaugenmerk liegt dabei zurzeit noch auf dem US-Bundesstaat Michigan, wo man u.a. bereits zahlreiche Mehrheitsbeteiligungen bzw. Übernahmen von lizenzierten Cannabisausgabestellen angekündigt und teilweise auch schon abgeschlossen hat. Das aber soll nur der Beginn einer aggressiven Expansionsstrategie sein.

Wie Shay Shnet, CEO und Director von Nabis erklärte, habe das Team diese Strategie in den letzten Monaten mit Hochdruck vorangetrieben und demzufolge in vertikal integrierte Cannabis-Assets in US-Bundesstaaten mit beschränkter Lizenzierung investiert, darunter neben Michigan auch bereits Arizona, Kalifornien, Massachusetts und Nevada.



Auf der Hauptversammlung hat das Unternehmen zudem sein Board of Directors auf sechs Mitglieder erweitert, wobei die neuen Direktoren bereits zuvor als Berater eine entscheidende Rolle in der jüngsten Entwicklung spielten. Das gesamte Team, so Herr Shnet weiter, konzentriere sich darauf, Assets zu identifizieren, die zu einer strategischen Umsatzgenerierung, EBITDA und Wachstum führen, um so den Aktionärswert von Nabis zu steigern.

Wir sind gespannt, wie es jetzt bei Nabis weitergeht. Zuletzt hatte man wie angedeutet, die Investitionen in fünf Cannabis-Assets in Michigan abgeschlossen und plant neben den noch offenen, bereits angekündigten weiteren Akquisitionen schon jetzt die nächsten Deals. Die Kasse ist nach einer Finanzierung in Höhe von 35 Mio. CAD jedenfalls prall gefüllt, sodass der Newsflow nach der nun erfolgten Namensänderung in naher Zukunft wieder zunehmen dürfte. Wir halten die Leser von Cannabisstocks (by GOLDINVEST) zu dieser spannenden, wenn auch riskanten Spekulation auf dem Laufenden.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Chemesis International halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Chemesis International) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Chemesis International profitieren. GOLDINVEST Consulting wird von dieser dritten Partei für die Erstellung von Artikeln zu Chemesis International entgeltlich entlohnt, was einen weiteren Interessenkonflikt darstellt.