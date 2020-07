NZDUSD: Kursbarriere voraus!

Beim ersten Blick auf den Chart kommen einem Vergleiche zu Chartverläufen der großen Aktienindizes in den Sinn. Auch beim Währungspaar NZDUSD, dort aber schon etwas vor dem Corona-Crash, ging es über wenige Wochen steil abwärts, und seit längerer Zeit dann sukzessive wieder aufwärts. Wie beim DAX fehlt auch hier nur noch ein kleiner Schritt gen Norden und das Vor-Corona-Kursniveau ist wieder erreicht.





NZDUSD im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX TraderPRO



Der Kursanstieg des Kiwi seit Mitte März wurde begleitet durch Korrekturphasen. Teils starke Widerstände stellten sich dem Neuseeland-Dollar in den Weg. Nach mehreren Anläufen gelang dann doch der Bruch des Widerstands und die Trendbewegung – grüne Trendlinie – wurde wieder aufgenommen. So auch vor wenigen Tagen, als die 0,66er-Marke nach einigen Wochen endlich nach oben durchbrochen werden konnte - der erste Versuch scheiterte bereits Anfang Juni. Flott nähert sich das Währungspaar nun der nächsten runden Kursmarke, der 0,67er-Marke. Etwas darüber liegt eine markante und breite Widerstandszone, die in Verbindung mit einer überkauften Indikatorenlage, zumindest eine temporäre Gegenbewegung wahrscheinlich machen. Ungebremst wird die Kursbarriere kaum zu überwinden sein.



Knapp unterhalb des breiten Widerstandsbereichs, beginnend bei 0,6750, lege ich mich daher auf die Lauer für einen Short-Einstieg, der dann knapp oberhalb der dann folgenden runden Kursmarke (0,68) eng abgesichert werden kann. Sollte dieses Short-Szenario aktiviert werden, ist ein Rücklauf an die Aufwärtstrendlinie denkbar.

Bei dieser Trading-Idee würde gegen den vorherrschenden Trend gehandelt werden. Entsprechend ist das Risiko höher einzustufen und die Positionsgröße daher niedrig anzusetzen.





Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.