NVIDIA vor Trendbruch!

Der Kurs von NVIDIA hat seit Mitte November 2021 eine Konsolidierung im Einklang mit der Benchmark NASDAQ 100 ausgebildet. In einer Dreiecksformation prallen die Unterseite des längerfristigen Aufwärtstrends und der mittelfristige Abwärtstrend aufeinander. Die guten Zukunftsaussichten NVIDIAS im Chipmarkt sollten im herausfordernden Umfeld das Zünglein an der Waage für einen Ausschlag nach oben bilden.

Über den Märkten hängen gleich zwei Damokles-Schwerter in Form der beträchtlichen Differenz zwischen US-Zinsen und Inflation und der angespannten Lage an den Ost-Grenzen der Ukraine. Dem gegenüber stehen die noch sprudelnden Einnahmen in der Halbleiter-Industrie. NVIDIA, der wertvollste Chipkonzern der Welt wächst stürmisch und drängt in neue Geschäftsfelder. Das einzige Haar in der Suppe ist der geplatzte Zukauf des Chipdesigner ARM. Jedoch trieb der weltweite Chipbedarf das Geschäft des Halbleiterspezialisten auf Rekordhöhe. Der Umsatz stieg im Ende Januar abgeschlossenen vierten Quartal um 53 Prozent auf gut 7,6 Milliarden Dollar. Unterm Strich stand ein Gewinn von drei Milliarden Dollar, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Für das abgelaufene Finanzjahr meldete Nvidia einen Umsatz von 26,9 Milliarden Dollar (plus 61 Prozent) und einen Nettogewinn von 9,7 Milliarden Dollar (plus 125 Prozent). Für das laufende Quartal stellte Nvidia einen weiteren Umsatzanstieg auf 8,1 Milliarden Dollar in Aussicht.

Zum Chart

Nach dem spektakulären Kursanstieg von Ende Mai 2021 bis Mitte November 2021 im Ausmaß von 150 Prozent hat die NVIDIA-Aktie im Einklang mit der Benchmark NASDAQ 100 eine Konsolidierung ausgebildet. Vom All Time High in Höhe von 346,43 US-Dollar gab die Notierung auf 208,88 US-Dollar am 24. Januar 2022 nach. Die Aussicht auf steigende US-Zinsen ab 2022 nagen an der Barwertschätzung der Marktteilnehmer. Auch die hohen KGVs lassen den Wert als risikoreich erscheinen. Das Management von NVIDIA hat jedoch gezeigt, dass es Gewinnsteigerungen von weit über 100 Prozent erwirtschaften und somit das KGV sehr schnell drücken kann. Für das Geschäftsjahr 2023/24 steht ein erwartetes KGV von aktuell 42 in den Aufzeichnungen. Charttechnisch bewegt sich der Kurs entlang des Abwärtstrends in Richtung der noch intakten unteren Begrenzung eines längerfristigen Aufwärtstrends zu und bildet eine Dreiecksformation. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Formation in (Aufwärts-) Trendrichtung aufgelöst wird, erscheint summa summarum etwas größer als ein prolongierter Abverkauf. Obwohl der Nasdaq 100 am gestrigen Handelstag kontinuierlich an Boden verlor, stabilisierte sich der Kurs von NVIDIA ab 16:00 MEZ.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 270,04 // 311,31 US-Dollar Unterstützungen: 226,01 // 196,19 US-Dollar

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden NVIDIA-Aktie bis auf 285,89 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JX5N10) überproportional mit einem Omega von 3,02 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 65 % und dem Ziel bei 285,89 US-Dollar (4,43 Euro beim Optionsschein) bis zum 30.03.2022 ist eine Rendite von rund 53 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 228,82 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 45 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,16 zu 1, wenn bei 228,82 US-Dollar (1,58 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JX5N10

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 2,30 - 2,31 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 255 US-Dollar

Basiswert: NVIDIA Corp.



akt. Kurs Basiswert: 245,19 US-Dollar Laufzeit: 17.06.2022

Kursziel: 4,43 Euro Omega: 3,02

Kurschance: + 53 Prozent Quelle: JP Morgan

