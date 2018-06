NVIDIA-Aktie: Ausgleich für Schwäche bei Kryptowährungen! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Laut einer aktuellen Aktienanalyse bekräftigt Analyst Vivek Arya von BofA Merrill Lynch Research seine Empfehlung für die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) zu kaufen.



Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research sind der Auffassung, dass die Schwäche im Kryptowährungssegment durch die Gaming-Aktivitäten ausgeglichen werden können.



Analyst Vivek Arya hält am Kursziel für die NVIDIA-Aktie von 300,00 USD fest.



In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research den Titel weiterhin mit "buy" ein.









Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link